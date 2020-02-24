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الكنيسة القبطية تدرب اليوم 1000 معلم دين مسيحي

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:00 ص
الكنيسة القبطية تدرب اليوم 1000 معلم دين مسيحي الكنيسة القبطية
سارة علام

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يبدأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، فعاليات تدريب ألف معلم دين مسيحي ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي.

وتبدأ الجولة الأولى من فعاليات التدريب التي يقوم بها الفريق التدريبي للمركز الإعلامي، بقطاع الصعيد الأعلى بدير الملاك بنقاده في الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري.

يأتي هذا التدريب في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكنيسة القبطية بهذا الخصوص بغية رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أدائهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية.

ويشرف الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبد الله إبراهيم حنا الخبير ورئيس المكتب الفني بها على التدريب، بينما يتولي فريق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عملية التدريب ذاتها.

ومن المنتظر أن تجرى عملية تدريب مدرسي الدين المسيحي بخمسة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك حتى السادس من أبريل المقبل.

 

 

 


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