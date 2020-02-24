العلاج الحر بصحة المنوفية يعاين 99 منشأة طبية ويغلق 11 منشأة ويعيد فتح 22 آخرين

وأكد العفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة قامت خلال الشهر الأخير، بالمرور على 99 منشأة طبية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منهم.

وأضاف الحفناوى أنه تم فحص 10 شكاوى وتم الرد عليها بالجهات المعنية بنتيجة الفحص، كما تم تعميم الأمر الادارى الخاص بالتزام المستشفيات الخاصه علي مستوي المحافظة بتوفير أخصائي جودة ومكافحة عدوى تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، لافتا الى انه تم تعميم ضرورة ترخيص الخدمات المكملة " الأشعة " بكل من المستشفيات والمراكز الطبية وعيادات الصدر والأسنان والعظام وكذلك التأكد من تجديد عقود المحرقة والتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة بكل المنشآت الخاصة بالمحافظة.

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين مسعد لبيب مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أنه تم إعادة فتح 22 منشأة طبية ما بين مركز علاج طبيعى وعيادة أسنان وعيادات خاصة ومراكز أشعة ومستشفيات خاصة ومعامل تحاليل، لافته إلى أنه تم غلق 6 منشأة طبية شملت 4 عيادات خاصة ومركز اشعة ومستشفى خاصة.

وأضافت مسعد أنه تم متابعة 18 منشأة طبية، ومعاينة 26 منشأة أخرى، علاوة على أنه تم مفاجئة 27 منشأة ليصبح إجمالى المنشآت 99 منشأة ما بين فتح وإغلاق ومتابعة ومعاينة وزيارات مفاجئة .

وتابعت مسعد، إنذار 14 منشآة لتوفيق أوضاعهم القانونيه ، بينما تم إنهاء إجراءات 57 منشأة مطابقة ليصبح إجمالى ما تم إنذارة وغلقة ومطابقته من عدمة 99 منشأة طبية خاصه بالمحافظه خلال الشهر الاخير.