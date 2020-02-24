العربية: ارتفاع عدد المدن الإيطالية التى ضربها فيروس كورونا إلى 11

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أنه ارتفع عدد المدن الإيطالية التي ضربها فيروس كورونا إلى 11.

وكانت حالة سابعة اليوم الاثنين لقيت مصرعها في إيطاليا، جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد الـ 200 حالة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أن السلطات الإيطالية عزلت 12 بلدة في الوقت الذي تسارع فيه لاحتواء التفشي الأكبر لفيروس "كوفيد 19" في أوروبا، والذي دفع النمسا تجميع فريق عمل خاص لدراسة مراقبة الحدود.

وكانت النمسا قد رفضت مساء أمس الأحد دخول قطار قادم من إيطاليا إلى حدودها بعد أن أبلغت هيئة السكك الحديد الإيطالية السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية أن هناك شخصين لديهما أعراض حمى على متن القطار القادم للبلاد.