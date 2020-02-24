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الصين: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد فى 24 منطقة بالبلاد

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:29 ص
الصين: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد فى 24 منطقة بالبلاد فرحة أأطباء بانخفاض أعداد المصابين
كتب محمد تهامى زكى

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ذكرت السلطات الصحية المحلية، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل إصابات مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، حتى نهاية أمس الأحد، فى 24 منطقة على مستوى المقاطعات بالصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تشمل المناطق بكين، تيانجين، خبى، شانشى، لياونينج، هيلونج جيانج، شانجهاى، جيانجسو، تشجيانج، آنهوى، فوجيان، جيانجشى، خنان، هونان، هاينان، قويتشو، يوننان، التبت، تشينجهاى، نينجشيا، شينج يانج "بينها فيلق شينج يانج للإنتاج والتعمير"، شنشى، قانسو ومنغوليا الداخلية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن البلاد سجلت إجمالى 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة فى خارج مقاطعة هوبى، مركز تفشى الوباء، يوم أمس الأحد.

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فى نفس السياق، أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، اليوم الاثنين، أنها ستسمح لغير المقيمين فى المدينة بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض مرضية ولم يتصلوا نهائيا بمصابين بالفيروس.

وذكرت السلطات، فى بيان اليوم، أنه يمكن كذلك للأشخاص غير الخاضعين للحجر الصحى ويسعون للحصول على علاج من أمراض أخرى مغادرة المدينة على دفعات.

يأتى هذا القرار بعد نحو شهر من وقف "ووهان" - التى يسكنها نحو 11 مليون شخص، وهى عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين - حركة النقل عبر الحافلات ومترو الأنفاق والعبارات والرحلات الجوية والقطارات للركاب المتجهين إلى خارج المدينة، فى إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذى تسبب حتى الآن فى وفاة 2595 شخصا وإصابة 77 ألف و262 آخرين.

 


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كوفيد 19

ووهان

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