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خالد صلاح
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الصحة العالمية: 367 إصابة بفيروس كورونا خارج الصين خلال الـ 24 ساعة

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:15 ص
الصحة العالمية: 367 إصابة بفيروس كورونا خارج الصين خلال الـ 24 ساعة محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال ال(24) ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة، وأكدت المنظمة - فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس فى 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين، مضيفة أنه تبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.
 
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الصينية أن 22.8 ألف مصاب تم علاجهم وشفاؤهم من هذا الفيروس.
 
وكان الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعلن فى وقت سابق خلال الاجتماع الوزارى الطارئ الذى نظمه الاتحاد الأفريقى والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فيروس كورونا، إن تواصل البيانات من الصين إظهار انخفاض فى الحالات الجديدة، لكن يجب تفسيرها بحذر شديد،  من السابق لأوانه وضع تنبؤات حول هذه الفاشية.
 
وقال إن خارج الصين، هناك الآن 1200 حالة فى 26 دولة، مع 8 حالات وفاة، كما تعلمون، هناك حالة واحدة مؤكدة فى القارة الأفريقية، فى مصر، وهى للشخص الأجنبى الذى ثبت سلبية تحاليله مؤخرا.
 
اختبرت العديد من الدول الإفريقية حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا " COVID-19"، لكن لحسن الحظ، وُجد أنها سلبية.
 
على الرغم من أن إجمالى عدد الحالات خارج الصين لا يزال صغيرًا نسبيًا، إلا أننا نشعر بالقلق إزاء عدد الحالات التى ليس لها صلة وبائية واضحة، مثل سجل السفر إلى الصين أو الاتصال بحالة مؤكدة.
 

الصحه العالميه

منظمه الصحه العالميه

الصين

فيروس كورونا

كورونا

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