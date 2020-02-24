السيسى يصدق على الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 11 لينة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يهدف إلي اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها فضلاً عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدي الغير.