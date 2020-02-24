سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 04:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع".. توصيل المياه لأهالى قرية "عزبة بريك" بإسنا

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:00 ص
استجابة لـ"اليوم السابع".. توصيل المياه لأهالى قرية "عزبة بريك" بإسنا توصيل شبكات المياه
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى استجابة من رجال محافظة الأقصر لـ"اليوم السابع" بعد عرض قصة ومأساة "عزبة بريك العرب" التى تتبع قرية توماس وتقع فى قلب جبل مدينة إسنا، وشكا أهلها من أنهم لا تصلهم مياه الشرب ولا الكهرباء، رغم أن العزبة مكونة من 30 منزلاً، أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه نجحت مساعى الوحدة المحلية بعد موافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمد وتركيب خط مواسير مياه شرب بطول 1.5كم قطر 4 بوصة لخدمة أكثر من 20 أسرة ومسجد لا يوجد لديهم مصدر مياه، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتطوير وتنمية القرى الأكثر إحتياجاً، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطن.

وأضاف رئيس مدينة إسنا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أصدر تعليماته فوراً بتذليل أى عقبات فى الوصول للمناطق الأكثر إحتياجاً وإشراك منظمات المجتمع المدنى للنهوض بتنمية العزب والنجوع وتوفير الحياة الكريمة، حيث تم فى "عزبة بريك" غرب عزبة عشماوى بقرية توماس واحد التابعة للوحدة المحلية لتوماس وعافية، بدء توصيل المرافق الأساسية لهم على نفقة منظمات المجتمع المدنى وتحت إشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس القرية أبو عوف العفى، كما وجه تعليماته لمدير شركة مياه الشرب بإسنا ياسر عشاوى، أن تتم الأعمال بإشراف من الشركة والتأكد من جودة التركيب والمواصفات الفنية بمعرفة خيرى عبد المعز، وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا فى ظل العلاقات الدافئة بينها وبين منظمات المجتمع المدنى لن تترك أسرة بدون مرفق داخل العزب والنجوع بمركز ومدينة إسنا تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للجميع.

وكان قد رصد "اليوم السابع" مأساة عزبة بريك، حيث أنه رغم دخول العالم لعام 2020 إلا أنه مازالت "عزبة بريك العرب" تعانى هذه المعاناة رغم أنها على بعد كيلو ونصف من قرية توماس بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، فمنازلهم بدائية للغاية دون وجود مياه أو كهرباء أو أية أجهزة منزلية كباقى منازل محافظات مصر، ويعيشون فى تلك العزبة التى ولدوا داخلها منذ أكثر من 80 سنة مضت، وينتظر أبناء عزبة بريك العرب بإسنا دعم المسئولين وأهل الخير من المؤسسات الخيرية للوقوف بجانبهم.

وأكد الأهالى على أن عزبة بريك العرب التابعة لمجلس قروى توماس تحتاج وقوف أهل الخير بجانبهم، فهم يعيشون حياة بدائية للغاية ويحتاجون الكثير من الحكومة وأهل الخير، فهو وصل لتلك القرية مصادفةً مع أحد أصدقائه وفوجئ بالمستوى الغريب الذى يعيشون فيه رغم دخول عام 2019، فمازالت منازل العزبة التى لا تزيد عن 30 منزل تعيش دون مياه أو كهرباء وأغلبها لا توجد داخلها أى أدوات للحياة الطبيعية، فعدم وجود كهرباء يجعلها يعيشون دون أية ثلاجة لوضع الأكل داخلها فهم يضعون الأكل بالشكل القديمة بتعليقه فى حبل متدلى من سقف المنزل كما كان فى منازل الأجداد منذ مئات السنين، مناشداً كافة المسئولين وأهل الخير بالنظر لتلك العائلات بعين الرحمة وتقديم كل ما يستطيعون لدعمهم فى العيش بصورة كريمة تليق بهم.

 

توصيل شبكات المياة لأهالى قرية عزبة بريك (1)
 

 

توصيل شبكات المياة لأهالى قرية عزبة بريك (2)
 

 

توصيل شبكات المياة لأهالى قرية عزبة بريك (3)
 

 

توصيل شبكات المياة لأهالى قرية عزبة بريك (4)
 

 

توصيل شبكات المياة لأهالى قرية عزبة بريك (5)
 

 

توصيل شبكات المياة لأهالى قرية عزبة بريك (6)
 

 

مدينة إسنا تنطلق فى توصيل شبكات المياة لأهالى قرية عزبة بريك فى توماس وعافية (7)
 

الاقصر

اخبار الاقصر

عزبة بريك العرب بالاقصر

مدينة اسنا

مجلس قروى توماس

عزبة تعيش دون مياة او كهرباء بالاقصر

مبادرة حياة كريمة

قرى بلا مياة بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مأساة "عزبة بريك العرب" بمدينة إسنا جنوب محافظ الأقصر.. أكثر من 30 منزلا يعيشون حياة بدائية بلا مياه أو كهرباء.. العزبة تبعد كيلو ونصف عن قرية توماس وأهلها يعيشون بدون خدمات

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 01:00 ص

معاناة سكان عزبة بريك بالأقصر: "لا مياه ولا كهرباء منذ 40 عاما"

الخميس، 04 أبريل 2019 07:00 ص

تركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف و5 أكشاك وإنهاء كوبرى لعبور طلبة المدارس بالأقصر

الأحد، 23 فبراير 2020 11:47 ص

صور.. بيت الشعر بالأقصر يستضيف 3 شعراء عرب ويغردون لفلسطين والعروبة وحرية الإنسان

الأحد، 23 فبراير 2020 11:09 ص

فيديو وصور.. تعليم الأقصر تستكمل فحص طلبة المدارس بمبادرة مكافحة الأنيميا والسمنة

الأحد، 23 فبراير 2020 11:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة