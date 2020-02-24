استجابة لـ"اليوم السابع".. توصيل المياه لأهالى قرية "عزبة بريك" بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

فى استجابة من رجال محافظة الأقصر لـ"اليوم السابع" بعد عرض قصة ومأساة "عزبة بريك العرب" التى تتبع قرية توماس وتقع فى قلب جبل مدينة إسنا، وشكا أهلها من أنهم لا تصلهم مياه الشرب ولا الكهرباء، رغم أن العزبة مكونة من 30 منزلاً، أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه نجحت مساعى الوحدة المحلية بعد موافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمد وتركيب خط مواسير مياه شرب بطول 1.5كم قطر 4 بوصة لخدمة أكثر من 20 أسرة ومسجد لا يوجد لديهم مصدر مياه، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتطوير وتنمية القرى الأكثر إحتياجاً، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطن.

وأضاف رئيس مدينة إسنا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أصدر تعليماته فوراً بتذليل أى عقبات فى الوصول للمناطق الأكثر إحتياجاً وإشراك منظمات المجتمع المدنى للنهوض بتنمية العزب والنجوع وتوفير الحياة الكريمة، حيث تم فى "عزبة بريك" غرب عزبة عشماوى بقرية توماس واحد التابعة للوحدة المحلية لتوماس وعافية، بدء توصيل المرافق الأساسية لهم على نفقة منظمات المجتمع المدنى وتحت إشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس القرية أبو عوف العفى، كما وجه تعليماته لمدير شركة مياه الشرب بإسنا ياسر عشاوى، أن تتم الأعمال بإشراف من الشركة والتأكد من جودة التركيب والمواصفات الفنية بمعرفة خيرى عبد المعز، وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا فى ظل العلاقات الدافئة بينها وبين منظمات المجتمع المدنى لن تترك أسرة بدون مرفق داخل العزب والنجوع بمركز ومدينة إسنا تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للجميع.

وكان قد رصد "اليوم السابع" مأساة عزبة بريك، حيث أنه رغم دخول العالم لعام 2020 إلا أنه مازالت "عزبة بريك العرب" تعانى هذه المعاناة رغم أنها على بعد كيلو ونصف من قرية توماس بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، فمنازلهم بدائية للغاية دون وجود مياه أو كهرباء أو أية أجهزة منزلية كباقى منازل محافظات مصر، ويعيشون فى تلك العزبة التى ولدوا داخلها منذ أكثر من 80 سنة مضت، وينتظر أبناء عزبة بريك العرب بإسنا دعم المسئولين وأهل الخير من المؤسسات الخيرية للوقوف بجانبهم.

وأكد الأهالى على أن عزبة بريك العرب التابعة لمجلس قروى توماس تحتاج وقوف أهل الخير بجانبهم، فهم يعيشون حياة بدائية للغاية ويحتاجون الكثير من الحكومة وأهل الخير، فهو وصل لتلك القرية مصادفةً مع أحد أصدقائه وفوجئ بالمستوى الغريب الذى يعيشون فيه رغم دخول عام 2019، فمازالت منازل العزبة التى لا تزيد عن 30 منزل تعيش دون مياه أو كهرباء وأغلبها لا توجد داخلها أى أدوات للحياة الطبيعية، فعدم وجود كهرباء يجعلها يعيشون دون أية ثلاجة لوضع الأكل داخلها فهم يضعون الأكل بالشكل القديمة بتعليقه فى حبل متدلى من سقف المنزل كما كان فى منازل الأجداد منذ مئات السنين، مناشداً كافة المسئولين وأهل الخير بالنظر لتلك العائلات بعين الرحمة وتقديم كل ما يستطيعون لدعمهم فى العيش بصورة كريمة تليق بهم.



























