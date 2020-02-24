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إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:39 م
إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.

يذكر أن إيران سجلت ثانى أكبر وفيات بعد الصين بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن أكدت السلطات الإيرانية إصابة 43 شخصا بفيروس كورونا، فى 4 مدن مختلفة على الأقل، بما في ذلك العاصمة طهران.

كذلك نفد مخزونات بعض الصيدليات من الأقنعة ومعقمات اليد وأغلقت المدارس وعلقت مباريات كرة القدم لمنع انتشار الفيروس.

وارتفعت أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران بشكل ملحوظ بعد انتهاء التصويت على الانتخابات البرلمانية الجمعة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 8 فيما وصل عدد الإصابات إلى 43 حالة فى مناطق عدة بالبلاد منها العاصمة طهران.

 
بحسب "سكاى نيوز، فإن تعتيم السلطات الإيرانية على انتشار فيروس كورونا في البلاد أدى إلى تفشيه على نطاق أوسع بين الإيرانيين الذين لم يأخذوا احتياطاتهم بسبب عدم تلقيهم تحذيرا واضحا.
وأرجع الزعيم الأعلى في إيران، علي خامنئى، ما حدث إلى "أعداء إيران"، مؤكدا أنهم سعوا لإثناء الناس عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم الجمعة بالمبالغة في خطر فيروس كورونا الجديد.

يذكر أن نسب الإقبال على الانتخابات البرلمانية الإيرانية جاءت مخيبة للآمال بعد إعلان السلطات عن أقل نسبة إقبال في تاريخ إيران بنسبة 42.57% منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979.

 

 

كورونا

أيران

فيروس كورونا

مطار النجف

اليوم السابع بلس

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