إدانة المنتج السينمائى هارفى واينستين بتهمتى الاعتداء الجنسى والاغتصاب..صور

شعبان هدية

أدانت هيئة المحلفين فى محكمة بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك، اليوم، الاثنين، المنتج الأمريكى الشهير، هارفى واينستين، باثنتين من التهم الخمس الموجهة إليه في إطار قضية الانتهاكات الجنسية والاغتصاب، لكنه برئ من تهمة "التربص الجنسى" الرئيسية، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما، وأدانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء المنتج النافذ جدا سابقا بارتكاب أفعال جنسية إجرامية واغتصاب.

وعلى الفور أكدت كبيرة محامى الدفاع عن واينستين، دونا روتونا، أن موكلها سيستأنف القرار.

المنتج السينمائى الأمريكى هارفى واينستين لدى وصوله إلى المحاكمة وفريق الدفاع وقد أمر قاض في مانهاتن بتوقيف واينستين حتى موعد النطق بالعقوبة في حقه المحدد ف 11 مارس، وقد رفض القاضي جيمس بورك طلب هيئة الدفاع ترك المنتج السابق بكفالة لأسباب صحية. وكان واينستين يأتي إلى جلسات المحاكمة مستعينا بجهاز يساعده على المشي بسبب أوجاع في الظهر كما أنه خضع لعملية جراحية لمعالجة ذلك. ويشكل هذا القرار انتصارا جزئيا لحركة "مى تو" الىي تسببت بوابل الادعاءات التى طاولت واينستين صاحب انتاجات كثيرة حائزة جوائز أوسكار. وأعلن القرار فى قاعة محكمة في نيويورك اكتظت بأكثر من مئة شخص فيما حجب عناصر من الشرطة المتهم الذى حضر المحاكمة. ونقلت قناة فرانس 24 عن المدعى العام في مانهاتن، سايرس فانس قوله، إن النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن ضد هارفي واينستين "غيرن مجرى التاريخ" على صعيد محاكمة مرتكبى الجرائم الجنسية، مؤكدا "الاغتصاب يبقى اغتصابا. هو اغتصاب حتى لو لم تتوافر أدلة حسية وحتى لو مر عليه زمن طويل". وقد أدلت ست نساء بشهاداتهن منذ 22 يناير، وأكدن أن واينستين اعتدى عليهن جنسيا. ولطالما أكد أن هذه العلاقات أتت بالتراضي وليس بالإكراه، ووجهت إلى واينستين كذلك تهمة التربص الجنسي وهي جريمة جنسية خطرة تشمل الاعتداء على أكثر من شخص وكانت الرئيسية بين التهم الموجهة إليه. وينصب الاهتمام الآن على لوس أنجلوس، حيث سيحاكم المنتج السابق في جرائم جنسية أخرى. محامي مقاطعة مانهاتن فانس جونيور يخرج من قاعة المحكمة بعد صدور الحكم

إلا انه لم يدن بتهمة "التربص الجنسى" التي كان من شانها ان تؤدي الى تشديد الحكم عليه وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

العارضة أمبرا باتيلانا جوتيريز تتحدث إلى وسائل الإعلام بعد الحكم

وتوصّلت هيئة المحلفين في نيويورك، إلى أن وينستين، مذنب في جرائم سوء السلوك الجنسي التي أشعلت الحملة العالمية لمحاربة التحرش، وهو ما يشجع المزيد من النساء على التقدم بشكاوى ضد الاعتداءت الجنسية وسيغير طريقة المحاكمة بسبب هذه الجرائم، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، ستكون لهذه الإدانة آثار بعيدة المدى على العلاقات بين الجنسين في مكان العمل، سواء في هوليوود أو خارجها.

المحامية جلوريا ألريد تتحدث إلى وسائل الإعلام فى المحكمة الجنائية ويواجه وينستين، خمس تهم ضده من بينها الاغتصاب، والاعتداء، ليأتى القرار بأنه مذنب من هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء استغرقت خمسة أيام للوصول إلى حكمها. وهارفي وينستين واحد من أكثر شخصيات هوليوود نفوذاً، ما جعل هذه القضية واحدة من أشهر القضايا في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات الماضية، ويواجه وينستين احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما، إلا أنه لم يدن بتهمة "التربص الجنسى" التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تشديد الحكم عليه وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. الشرطة والمحامون والإعلام يتجمعون خارج المحكمة عقب إدانة وينستين وأدت هذه القضايا إلى اشتعال الحملة العالمية ضده نذ عام 2017، وهى التى كانت بمثابة صرخة من الضحايا حول العالم ضد المعتدين، بدءًا من أكثر من 80 امرأة تحدثن علناً ضد وينستين، من بينهن مشاهير.

المنتج هارفى لدى وصوله للمحكمة

وكانت ميمى هاليى، إحدى المدعيات الرئيسات على قطب هوليود المحاط بالفضائح المنتج السينمائى، هارفى واينستين، خلال جلسة محاكمته، فى 28 يناير الماضى، أن المنتج السابق مارس مداعبة فموية قسرية معها فى غرفة نوم للأطفال فى منزله بنيويورك، وبدأت ميمى، وهى مساعدة إنتاج سابقة، البكاء عندما أخبرت محكمة مانهاتن، أن واينستين (البالغ 67 عاماً) اعتدى عليها جنسياً فى يوليو عام 2006 "، بينما كانت فى فترة الطمث.

ميمى هاليى

ووصفت ميمى هاليى فى شهادتها ، كيف بدا واينستين في البداية ودوداً قبل إدخالها إلى غرفة نوم مزينة جدرانها برسوم للأطفال، وأوضحت : كنت أحاول إبعاده لكننى أيقنت أننى، جسدياً، لن أتمكن من ذلك، وقالت هاليي، المولودة في فنلندا، إنها اختارت عدم الإبلاغ عن الاعتداء المزعوم خشية طردها من الولايات المتحدة، لأنها لم تكن تملك تأشيرة عمل صالحة، وأضافت: كنت أعلم أننى لن أتمكن من الذهاب إلى الشرطة، إذ كان يملك واينستين الكثير من النفوذ.

وسأل أحد محامى الدفاع، هاليى عن السبب الذى دفعها إلى إرسال رسالة إلكترونية، لواينستين، بعد حوالى سنتين من الاعتداء المزعوم جاء فيها : مرحباً هارفى كيف حالك؟ من الجيد رؤيتك، مع الإمضاء "كثير من الحب"، وقالت ممثلة الادعاء فى محاكمة واينستين، حيث أن ممثلة الادعاء ميجان هاست"كان معتدياً جنسياً مفترساً ومغتصباً"، الأدلة ، قالت في التصريحات الافتتاحية فى المحاكمة إن واينستين "استغل "طوته فى صناعة الترفيه لضمان صمت النساء اللاتي يتهمونه بالاعتداء الجنسى".

واتهمت أكثر من 80 امرأة بينهن نجمات مثل أنجيلينا جولى، جوينث بالترو، وليا سيدو، واينستين منذ أكتوبر عام 2017 ، بالتحرش والاعتداء الجنسى خلال أحداث سينمائية كبيرة، ويواجه واينستين فى حال إدانته عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.