أمطار غزيرة بجنوب سيناء واستعدادات لمواجهة أى سيول محتملة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، مثل مدن طور سيناء وسانت كاترين. وقال اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ"اليوم السابع"، إن المدن مستعدة لأى سيول محتملة، ومستعدون لتساقط الثلوج خلال فترة المساء، وتستعد مجالس المدن لأى سيول محتملة، ويتم تشكيل غرفة عمليات جاهزة، لأى بلاغات تصل، والتنسيق مع مشايخ ورموز القبائل، لسرعة الإبلاغ عن تحركات مياه السيول التى تعقب سقوط الأمطار.

وأشار اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، إلى أنه فى حالة تعرض أى منطقة للسيول يتم بالتنسيق مع الشرطة والتضامن الاجتماعى والصحة لعمل اللازم، وخلال جولاتنا الميدانية المتواصلة والمستمرة مؤخراً تبين أنه لا يوجد أى معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه.

وشهدت محافظات مصر اليوم هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة، وطقس شديد البرودة، مع الاستمرار فى انخفاض درجات الحرارة.وأعلن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حالة الطوارئ والدفع بسيارات شفط المياه بالمناطق التى تراكمت بها مياه الامطار حتى يتمكن المارة من عبور الطرق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح تنشط أحيانا ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.