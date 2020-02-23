21 ماكينة غسيل كلوى جديدة من وزارة الصحة لمستشفيات الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

صرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قد تلقت مؤخرا 21 ماكينة غسيل كلوى جديدة مقدمة من وزارة الصحة لتضاف إلى الماكينات الموجودة أو تحل محل عدد من الماكينات القديمة التى انتهى عمرها الافتراضى .

وأوضح ”عثمان“ فى تصريحات صحفية له اليوم ، أنه تم توزيع تلك الماكينات بواقع 12 ماكينة لمستشفى العامرية العام ليصبح إجمالى عدد ماكينات الغسيل الكلوى بها 68 ماكينة ، و 6 ماكينات لمستشفى برج العرب المركزى ليصبح الإجمالى 29 ماكينة ، و 3 ماكينات لمستشفى رأس التين العام ليصبح الإجمالى 36 ماكينة

وحول تكلفة الماكينات الجديدة ومصدر تمويلها ، أشار وكيل وزارة الصحة أن تكلفة تلك الماكينات حوالى 4.2 مليون جنيه تحملتها ميزانية الدولة بالكامل ، مشيرا أنه من المنتظر وصول دفعة جديدة من ماكينات الغسيل الكلوى قريبا سيتم توزيعها على مستشفيات أخرى حسب الاحتياج بعد أن تم اعطاء الأولوية فى توزيع هذه الدفعة لمستشفيى العامرية وبرج العرب لبعدهما عن قلب مدينة الإسكندرية وقلة خدمة الغسيل الكلوى المتاحة فى المنطقتين

من جهه أخرى أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، الانتهاء من أعمال حملة التطعيم ضد شلل الاطفال ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد المرض

وصرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن نسبة تغطية الأطفال المستهدفين بالحملة بلغت 98.5% حيث تم تطعيم 858 ألف طفل من بين 871 ألف طفل مستهدف بالحملة من الاطفال تحت سن 5 سنوات من المصريين والضيوف العرب والاجانب المقيمين بمصر ، مشيرا أن عدد الأطفال العرب والأجانب المقيمين بالإسكندرية الذين تم تطعيمهم فى الحملة بلغ 1962 طفلا

وحول أعداد الأطفال ونسب التغطية فى مناطق الإسكندرية المختلفة ، قالت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - جاءت فى إدارة برج العرب الصحبة بنسبة 101.6% تلتها منطقة الجمرك الطبية بنسبة 100.2% ، بينما جاءت منطقة المنتزه الطبية الاعلى فى اعداد الأطفال الذين تم تطعيمهم حيث تم تطعيم 256131 طفل تلتها منطقة شرق الإسكندرية الطبية حيث تم تطعيم 144401 طفل .