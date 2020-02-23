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2 مارس.. محاكمة المتهمين بقضية "فساد المليار دولار" أمام دائرة جديدة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:55 م
2 مارس.. محاكمة المتهمين بقضية "فساد المليار دولار" أمام دائرة جديدة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تنظر الدائرة 25 جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار" بجلسة 2 مارس المقبل.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت  محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوى، وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ و عبد المجيد حلمي.  
   
وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة أخرى بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

كما ثبت من سؤال تامر م نائب رئيس مجلس إدارة شركة للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات شركة لدى بنك إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم.

 
 

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