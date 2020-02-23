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19 أبريل.. الحكم فى دعوى تطالب بعزل المستشار القانونى لمحمد مرسى

الأحد، 23 فبراير 2020 01:14 م
19 أبريل.. الحكم فى دعوى تطالب بعزل المستشار القانونى لمحمد مرسى محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، الحكم في الدعوى رقم 50945 لسنة 73 ق المقامة من المحامي محمد حامد سالم ضد رئيس مجلس الدولة والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمعزول محمد مرسي من مجلس الدولة، للحكم بجلسة 19أبريل المقبل.
 
ذكر الطاعن أنه فوجئ باستمرار المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، في عمله بإحدى الهيئات القضائية، بالرغم من أنه شغل منصب المستشار القانونى لمرسى وقت توليه الحكم عام 2013 وهو المعروف عنه ميوله لجماعة الإخوان.
 
يذكر أن محمد فؤاد جادالله هو المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي ، وقد سبق وأرسل المحامي محمد حامد سالم طالب إنذار مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة وشكوى أخرى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، بعزله من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
 
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
 
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب‪.
 

محكمة القضاء الإدارى

القضاء الإدارى

الرئيس المعزول محمد مرسي

المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله

رئيس مجلس الدولة

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