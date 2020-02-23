وزير الدفاع الكورى الجنوبى يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات حول قضايا التحالف

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توجه وزير الدفاع الكورى الجنوبى جونج كيونج-دو، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكى مارك إسبر حول قضايا التحالف المعلقة، ومن المقرر إجراء المحادثات بين جونج وإسبر، يوم غد الإثنين، لمناقشة عدد من المسائل من بينها المناورات العسكرية المشتركة المقرر عقدها فى الربيع والاستعدادات لنقل حق قيادة العمليات فى وقت الحرب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكانت الدولتان قد اتفقتا على إجراء التدريبات المشتركة فى أوائل مارس المقبل، لكن كوريا الجنوبية تكافح الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد مما يزيد من احتمال قيام سول وواشنطن بتعديل توقيت وحجم التدريب.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، "حتى الآن لا يوجد تغيير فيما يتعلق بالتدريب المشترك".

ومن المتوقع، أن يتبادل جونج وإسبر وجهات نظرهما حول المبلغ الذى يجب أن تدفعه سول مقابل تمركز القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية، ويعمل الجانبان جاهدين للتوصل إلى اتفاق فى محادثات اتفاقية التدابير الخاصة.

ويشمل جدول أعمال المحادثات عددا من القضايا الرئيسية الأخرى منها استجابة كوريا الجنوبية لفيروس كورونا، ومصير اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سول وطوكيو، وخطة لتحديث نظام الدفاع الصاروخى ثاد الذى تم نشره فى شبه الجزيرة الكورية.

كما سيزور وزير الدفاع الكورى الجنوبى النصب التذكارى لقدامى المحاربين الكوريين فى واشنطن ومستشفى قدامى المحاربين فى إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الحرب الكورية (1950-1953)، وسيلتقى بمسؤولين فى الكونجرس الأمريكى وجامعة الدفاع الوطنى لمناقشة أوضاع شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التحالف.

وقبل عودته إلى كوريا الجنوبية، سيتوجه جونج إلى كاليفورنيا لزيارة الوحدات البحرية التى شاركت فى الحرب الكورية.

وتعتبر هذه أول زيارة، يقوم بها جونج للولايات المتحدة منذ تولى إسبر مهام منصبه فى يوليو الماضي، بينما زار إسبر كوريا الجنوبية فى يونيو ونوفمبر... ومن المقرر أن يعود وزير الدفاع الكورى الجنوبى جونج كيونج-دو إلى سول يوم الجمعة المقبل.