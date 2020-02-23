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الأحد، 23 فبراير 2020 06:06 ص
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منح رئيس وزراء ليسوتو إجازة طبية قبل محاكمته بتهمة قتل زوجته

الأحد، 23 فبراير 2020 06:00 ص
منح رئيس وزراء ليسوتو إجازة طبية قبل محاكمته بتهمة قتل زوجته توماس تابانى
رويترز

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قال نائب قائد الشرطة فى ليسوتو السبت إنه تم منح رئيس الوزراء توماس تابانى البالغ من العمر 80 عاما إجازة طبية حتى موعد مثوله أمام المحكمة بتهمة قتل زوجته فى 27 فبراير، وكان من المقرر توجيه اتهامات لتابانى يوم الجمعة ولكنه لم يمثل أمام المحكمة وسافر بدلا من ذلك إلى جنوب أفريقيا لارتباطه بموعد مع طبيب.

 

وهددت الشرطة فى ذلك الوقت بإصدار أمر بالقبض على تابانى إذا توافر دليل على أنه يحاول الهروب من العدالة، ونفى تابانى أى دور له فى هذه الجريمة، وكانت ليبوليلو (58 عاما)زوجة تابانى فى ذلك الوقت قد قُتلت بالرصاص فى يونيو2017 قبل يومين من توليه السلطة للمرة الثانية كرئيس للوزراء وقبل شهرين من زواجه من زوجته الحالية مايساياه.

 

وقال باسيكا موكيتى نائب قائد الشرطة لرويترز بالتليفون " سيتم وضع ترتيبات جديدة لمثوله أمام المحكمة لأنه يجب أن يكون سليما من أجل حضور الجلسة، "ولذلك لم يتم إصدار أمر اعتقال بعد إجازته المرضية بدأت من أمس وتنتهى فى 27 فبراير، ووُجهت لمايساياه (42 عاما) بالفعل تهمة إصدار أمر بارتكاب هذه الجريمة ولكنها حاليا مطلقة السراح بكفالة. ونفت مايساياه أيضا ضلوعها فى هذه الجريمة.


توماس تابانى

ليسوتو

قتل

جنوب أفريقيا

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