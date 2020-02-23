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مديرة صندوق النقد: كورونا ستكون له تداعيات اقتصادية حتى بعد السيطرة عليه

الأحد، 23 فبراير 2020 05:19 م
مديرة صندوق النقد: كورونا ستكون له تداعيات اقتصادية حتى بعد السيطرة عليه كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى
رويترز

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قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، اليوم الأحد، إن فيروس كورونا الذى ظهر أولا فى الصين سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمى حتى إذا تم احتواؤه سريعا وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

ودعت جورجيفا، فى بيان بعد اجتماع لمسؤولين ماليين من دول مجموعة العشرين، إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس على البشر وعلى الاقتصاد.

وقالت في بيان "قطعا نأمل في نهاية سريعة (للتفشي)، لكن مع وضع حالة الغموض الحالية فى الاعتبار فإن من الحصافة الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية".

كان وزير المالية السعودي ،قال إن المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين ، اتفقوا اليوم الأحد ، على متابعة مخاطر تفشي فيروس كورونا وتبني السياسات المناسبة للحد من تأثيره على الاقتصاد العالمي.وساد الاجتماع الذي استمر ليومين في الرياض ، القلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا وتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيخفض النمو العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

من جهته ، قال وزير المالية الفرنسى دان ميرفى ، أن فيروس كورونا الجديد تسبب فى تعرض قطاع السياحة فى فرنسا إلى انخفاض حاد، وتقليص الرحلات الجوية من وإلى أنحاء العالم.

 وأفاد ميرفى على هامش الاجتماع، أن عدد السياح فى فرنسا تضاءل بنسبة 30% إلى 40%، وذلك أقل من التقديرات المتوقعة للبلاد، جاء ذلك فى ظل حظر السفر وتأجيل الرحلات الجوية، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 200 ألف رحلة طيران.


النقد الدولى

كورونا

فيروس كورونا

الصين

الاقتصاد العالمى

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