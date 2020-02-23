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محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لأربعة مدن

الأحد، 23 فبراير 2020 05:00 م
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لأربعة مدن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم المخططات التفصيلية لأربعة مدن هي دكرنس وبلقاس، ونبروه، وبني عبيد كمرحلة أولى في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة.
 
وأكد محافظ الدقهلية فى بيان أن المخططات التفصيلية التي اعتمدها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشره بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن،مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقي المدن تباعا فور الانتهاء منها. 
 
وأشار مختار إلى أنه يتم التعامل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقا للأسس والاشتراطات وتتضمن الالتزام بشبكه الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي،الالتزام بمفتاح الخريطه،المحافظة على جميع العروض التى تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة، الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة. 
 
وأوضح محافظ الدقهلية أن اعتماد المخططات التفصيلية يتيح استصدار تراخيص البناء فى مناطق الامتدادات العمرانية بهذه المدن، وأشار إلى أن المخطط يساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية .
 
ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة أن العمل من أجل الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية يجري وفقا لتعليمات السيد المحافظ على قدم وساق وعلى مدار اليوم. 
 
وأضافت أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها اليوم جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني والذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنه وصحيه للمواطنين ويتيح الفرصة لهم في الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء كافه انواع المبانى وفقا للحيز العمرانى الذى ازدادت فيه المساحات المخصصة للتنمية العمرانية المستقبلية وتتاح الفرصة للتعامل على الامتدادات بإقامة منشآت عمرانية جديدة وفقا لاحتياجات ومطالب المواطنين.
 
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

المخطط التفصيلي للدقهلية

التخطيط العمراني

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