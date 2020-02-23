سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قبرص تعلن سلبية التحاليل لحالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 09:58 ص
قبرص تعلن سلبية التحاليل لحالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الأحد، سلبية نتائج التحاليل التى أجريت على جميع العينات التى أخذت من حالة يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - إنه "على الرغم من النتيجة السلبية، سيبقى المريض فى المستشفى لمدة 14 يومًا للمتابعة، على النحو المنصوص عليه فى بروتوكول وتوجيهات منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها".
 
وأشار البيان، إلى أنه تم فحص ثلاثة أشخاص آخرين تم تصنيفهم على أنهم أقل خطورة وفقًا للبروتوكول من قِبل الأطباء، حتى سُمح لهم بالخروج من المستشفى بعد اطلاعهم على تعليمات وقائية ورصدهم ذاتيا لمدة 14 يومًا.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2445 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77041 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 77041 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2445 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

قبرص

الصحه القبرصيه

الصيين

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن بوست: كورونا على وشك أن يصبح وباءً ينتشر بعدد من الدول

الأحد، 23 فبراير 2020 09:34 ص

رئيس كوريا الجنوبية: رفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة

الأحد، 23 فبراير 2020 09:32 ص

باكستان تعلن حالة الطوارئ فى المناطق المتاخمة لإيران خوفا من كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 09:18 ص

كوريا الجنوبية تعلن إصابة 18 كوريا بفيروس كورونا بعد زيارة إسرائيل

الأحد، 23 فبراير 2020 09:08 ص

إغلاق جامعات طهران وعدد من المحافظات بسبب فيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 08:57 ص

اليابان تعتذر بعد خطأ "سفينة كورونا"

الأحد، 23 فبراير 2020 08:48 ص

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 556 حالة

الأحد، 23 فبراير 2020 08:16 ص

أستراليا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) إلى 22 حالة

الأحد، 23 فبراير 2020 08:13 ص

الصين: ارتفاع ضحايا "كورونا" إلى 2445 وفاة و77041 إصابة مؤكدة

الأحد، 23 فبراير 2020 07:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة