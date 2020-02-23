قبرص تعلن سلبية التحاليل لحالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الأحد، سلبية نتائج التحاليل التى أجريت على جميع العينات التى أخذت من حالة يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - إنه "على الرغم من النتيجة السلبية، سيبقى المريض فى المستشفى لمدة 14 يومًا للمتابعة، على النحو المنصوص عليه فى بروتوكول وتوجيهات منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأشار البيان، إلى أنه تم فحص ثلاثة أشخاص آخرين تم تصنيفهم على أنهم أقل خطورة وفقًا للبروتوكول من قِبل الأطباء، حتى سُمح لهم بالخروج من المستشفى بعد اطلاعهم على تعليمات وقائية ورصدهم ذاتيا لمدة 14 يومًا.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2445 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77041 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 77041 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2445 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.