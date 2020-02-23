سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

علامات تدل على إصابتك بروماتيزم العظام.. تعرف عليها

الأحد، 23 فبراير 2020 03:00 ص
علامات تدل على إصابتك بروماتيزم العظام.. تعرف عليها روماتيزم العظام
كتبت ــ نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"ألم فى جميع العضلات وعدم القدرة على بذل مجهود" قد تكون هذه الأعراض دليل على إصابتك بروماتيزم العظام وهو واحد من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعى المفاصل مما يسبب ألما والتهابا شديدا، وحسب ما ذكره موقع versusarthritis  فإن هناك علامات تدل على إصابتك بروماتيزم العظام وهى:

أعراض الإصابة بروماتيزم العظام

1: الشعور بالتعب والارهاق الشديد في الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود، وذلك نتيجة الالتهاب الشديد في الجسم.
2:الأرق الشديد وعدم القدرة على النوم بشكل صحى، كما يواجه المريض فقر الدم، وعدم القدرة على تناول الطعام يصاحبه انخفاض الوزن.
3:ألم شديد في المفاصل وعدم القدرة على الحركة ويكون ذلك نتيجة الالتهاب الشديد في المفاصل.
4:تورم واحمرار شديد في المفاصل، وهو من أبرز العلامات التي تظهر على المريض وتدل على اصابته بروماتيزم العظام.
5:ارتفاع في درجة حرارة الجسم والمفصل وهو علامة على إصابتك بالروماتيزم.
6:قد يصاب المريض بالعرج، وهو من الحالات التي يسببها روماتيزم العظام نتيجة الالتهاب الشديد، وفى الغالب يكون الروماتيزم في مفاصل الحوض والكاحل والقدمين.
7:تشوف المفصل وينتج ذلك عن تأكل العظام والغضاريف من أبرز علامات الإصابة بروماتيزم العظام.
8:يؤثر روماتيزم العظام على أعضاء أخرى في الجسم ومنها الجلد والعينين والرئتين والقلب.
 
قد يكون سبب الروماتيزم هو العوامل الوراثية أي إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض فينتقل للأبناء، وقد يكون نتيجة الأتى:
 
1: الافراط في التدخين.
2:خلل في الجهاز المناعى أدى للإصابة بالروماتيزم.
3:الإصابة بالسمنة المفرطة يؤثر على صحة المفاصل ويسبب الروماتيزم.
4:الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية.
5:التعرض لحوادث اثرت على صحة العضلات والمفاصل.

روماتيزم العظام

اعراض روماتيزم العظام

اسباب روماتيزم العظام

علاج روماتيزم العظام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بعد اعتماد 10 مليارات جنيه

تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بعد اعتماد 10 مليارات جنيه

المطاعم السياحية: مطربو المهرجانات مستمرون فى الغناء لحين مخاطبتنا رسميًا

المطاعم السياحية: مطربو المهرجانات مستمرون فى الغناء لحين مخاطبتنا رسميًا

بعد بيع الدولار.. الاستثمار فى البورصة حلال ولا حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب

بعد بيع الدولار.. الاستثمار فى البورصة حلال ولا حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب

النقض تصدر اليوم حكمها فى الطعن على قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق

النقض تصدر اليوم حكمها فى الطعن على قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق

محمد رمضان يفجر مفاجأة: معايا فيديو يودى الطيار السجن ومردتش أنشره

محمد رمضان يفجر مفاجأة: معايا فيديو يودى الطيار السجن ومردتش أنشره

"الآثار": احتفالية أبو سمبل رسالة اطمئنان للعالم ودعوة للسياحة المصرية.. فيديو

"الآثار": احتفالية أبو سمبل رسالة اطمئنان للعالم ودعوة للسياحة المصرية.. فيديو

التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

فيديو.. محمد رمضان عن ظهوره عارياً أثناء الغناء: "ده فن بيطلب ملابس لكل أغنية"

فيديو.. محمد رمضان عن ظهوره عارياً أثناء الغناء: "ده فن بيطلب ملابس لكل أغنية"

محمد رمضان يعلق على منع مطربى المهرجانات من الغناء.. اعرف قال إيه

محمد رمضان يعلق على منع مطربى المهرجانات من الغناء.. اعرف قال إيه

العربية: رئيس الاستخبارات القطرى يلتقى رئيس الموساد الإسرائيلى فى الدوحة

العربية: رئيس الاستخبارات القطرى يلتقى رئيس الموساد الإسرائيلى فى الدوحة

سائح عربى يصف الوضع فى مدينة شيان الصينية ومكافحتها لفيروس كورونا.. فيديو

سائح عربى يصف الوضع فى مدينة شيان الصينية ومكافحتها لفيروس كورونا.. فيديو

فيديو.. أمريكى من أصل ليبى يخصص حياته لرعاية الأطفال ذوى العاهات

فيديو.. أمريكى من أصل ليبى يخصص حياته لرعاية الأطفال ذوى العاهات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة