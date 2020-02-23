علامات تدل على إصابتك بروماتيزم العظام.. تعرف عليها

كتبت ــ نهير عبد النبى

"ألم فى جميع العضلات وعدم القدرة على بذل مجهود" قد تكون هذه الأعراض دليل على إصابتك ب روماتيزم العظام وهو واحد من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعى المفاصل مما يسبب ألما والتهابا شديدا، وحسب ما ذكره موقع versusarthritis فإن هناك علامات تدل على إصابتك بروماتيزم العظام وهى:



أعراض الإصابة بروماتيزم العظام 1: الشعور بالتعب والارهاق الشديد في الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود، وذلك نتيجة الالتهاب الشديد في الجسم. 1: الشعور بالتعب والارهاق الشديد في الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود، وذلك نتيجة الالتهاب الشديد في الجسم.

2:الأرق الشديد وعدم القدرة على النوم بشكل صحى، كما يواجه المريض فقر الدم، وعدم القدرة على تناول الطعام يصاحبه انخفاض الوزن.

3:ألم شديد في المفاصل وعدم القدرة على الحركة ويكون ذلك نتيجة الالتهاب الشديد في المفاصل.

4:تورم واحمرار شديد في المفاصل، وهو من أبرز العلامات التي تظهر على المريض وتدل على اصابته بروماتيزم العظام.

5:ارتفاع في درجة حرارة الجسم والمفصل وهو علامة على إصابتك بالروماتيزم.

6:قد يصاب المريض بالعرج، وهو من الحالات التي يسببها روماتيزم العظام نتيجة الالتهاب الشديد، وفى الغالب يكون الروماتيزم في مفاصل الحوض والكاحل والقدمين.

7:تشوف المفصل وينتج ذلك عن تأكل العظام والغضاريف من أبرز علامات الإصابة بروماتيزم العظام.

8:يؤثر روماتيزم العظام على أعضاء أخرى في الجسم ومنها الجلد والعينين والرئتين والقلب.

قد يكون سبب الروماتيزم هو العوامل الوراثية أي إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض فينتقل للأبناء، وقد يكون نتيجة الأتى:

1: الافراط في التدخين.

2:خلل في الجهاز المناعى أدى للإصابة بالروماتيزم.

3:الإصابة بالسمنة المفرطة يؤثر على صحة المفاصل ويسبب الروماتيزم.

4:الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية.

5:التعرض لحوادث اثرت على صحة العضلات والمفاصل.