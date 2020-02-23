عضو بالوطنى الإماراتى ينفى منع دخول الأهلى والزمالك البلاد: أكاذيب إخوانية

كتب محمود العمرى

قال ضرار بالهول الفلاسى، عضو المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات، إن ما يروج حاليًا أن الإمارات ستمنع دخول الزمالك والأهلى نهائيًا غير صحيح، وإنها أكاذيب إخوانية يتم ترويجها من خلال نظام الحمدين وعزمى بشارة.

وذكر عضو المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات فى تدوينة له عبر "تويتر": "ما يروج حاليًا أن الإمارات تمنع دخول الزمالك والأهلى نهائيًا غير صحيح وخاصة نظام الحمدين وعيال عزمى بشارة واشاعة يحاول البعض تروجها"، ونشر الفلاسى، عبر صفحته المنشور الذى يتم تدواله عبر صفحات الإخوان وقنواتهم الإرهابية التى تبث من تركيا وقطر.

وشهدت مباراة السوبر المصرى أحداث شغب وخروجًا عن النص بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء بفوز الزمالك باللقب، ودخول أكثر من لاعب فى اشتباكات بالأيدى، كان أبرزها ما حدث بين طارق حامد وكهربا، ووليد سليمان وإمام عاشور، بخلاف الأزمة الكبرى بين شيكابالا لاعب الزمالك الذى أصدر سلوك مشين بحق جماهير الأهلى بعد أن طالته منهم هتافات مسيئة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت فى اجتماعها أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.