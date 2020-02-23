سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 14 ألف و214 عبوة أدوية بشرية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالغربية

الأحد، 23 فبراير 2020 09:32 ص
ضبط 14 ألف و214 عبوة أدوية بشرية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالغربية أدوية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط 14 ألف و214 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وأدوية بشرية مخدرة وأخرى محظور تداولها خارج المستشفيات والصيدليات، فى حملة مكبرة على محلات بيع المستلزمات الطبية بالمحلة طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط 9734 عبوة مستلزمات طبية" امبولات سحب عينات" منتهية الصلاحية داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بشارع تيكية المنشاوى ثان طنطا ملك "رمضان.ا.ر.س" 35سنة، فى المحضر 5475 جنح قسم ثان طنطا.

كما تمكن المقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة من ضبط 4480 عبوة ادوية بشرية عبارة عن 469 عبوة أدوية مخدرة "نالوفين" وميراثينك وفنتانيل هاملين ونوبيل وبثيدين، و480 قرص محظور تداوله خارج المستشفيات الحكومية عبارة عن ميزو بروست وميزوتال و3531عبوة أدوية طبية محظوره تداولها خارج الصيدليات، داخل محل مستلزمات طبية خلف مركز القلب بالمحلة ملك "عبد الله.ع.ه." 34 سنة، فى المحضر 1989جنح قسم أول المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وكانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، قد شنت حملات على الأسواق ومصانع السلع الغذائية لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، ومخللات فاسدة غير صالحة للاستهلاك، وأعلاف حيوانية فاسدة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط 1600 كيلو ملح متحجر غير صالح للاستهلاك الآدمى، بمصنع رنجة بدون ترخيص بعزبة شوبر دائرة مركز كفر الزيات ملك "باسم.س.ع" 40 سنة ، مقيم كفر ديما مركز كفر الزيات، فى المحضر 4752 جنح مركز كفر الزيات.

وضبط 1500 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك بمصنع مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى، ملك "امجد.ا.ع" 32 سنة، فى المحضر 2262 جنح مركز زفتى، كما تم ضبط 1400كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنع مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى، ملك "محمود.ا.ا" 38 سنة فى المحضر 2225 جنح مركز زفتى.

وضبط 4 أطنان أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيوانى، بمصنع أعلاف بدون ترخيص بقرية العامرية مركز المحلة ملك "عاطف.ع.ا" 34 سنة فى المحضر 11672جنح مركز المحلة، وضبط 1200عبوة معسل غير مطابقة للمواصفات القياسية بمخزن معسل بدون ترخيص بقرية منشأة الأوقاف مركز طنطا، ملك "محمد.ي.م" 40 سنة فى المحضر 4362 جنح مركز طنطا.


اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

مستلزمات طبية

مباحث التموين

المحلة

طنطا

مستلزمات طبية منتهية الصلاحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط أدوية جنسية مهربة َمجهولة المصدر داخل صيدليات بشبرا الخيمة

السبت، 22 فبراير 2020 07:52 ص

ضبط أدوية مهربة وأخرى مدرجة بجدول المخدرات داخل صيدليات بالغربية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:06 م

ضبط أدوية جنسية مهربة ببني سويف وشخص يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص

الخميس، 13 فبراير 2020 05:47 م

صحة سوهاج: ضبط أدوية مهربة ومغشوشة داخل صيدليات بمركز ساقلتة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:07 ص

صور.. ضبط أدوية مهربة جمركيا ومحظور تداولها داخل صيدلية بدون ترخيص بالظاهر

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة