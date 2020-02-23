ضبط 14 ألف و214 عبوة أدوية بشرية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط 14 ألف و214 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وأدوية بشرية مخدرة وأخرى محظور تداولها خارج المستشفيات والصيدليات، فى حملة مكبرة على محلات بيع المستلزمات الطبية بالمحلة طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط 9734 عبوة مستلزمات طبية" امبولات سحب عينات" منتهية الصلاحية داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بشارع تيكية المنشاوى ثان طنطا ملك "رمضان.ا.ر.س" 35سنة، فى المحضر 5475 جنح قسم ثان طنطا.

كما تمكن المقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة من ضبط 4480 عبوة ادوية بشرية عبارة عن 469 عبوة أدوية مخدرة "نالوفين" وميراثينك وفنتانيل هاملين ونوبيل وبثيدين، و480 قرص محظور تداوله خارج المستشفيات الحكومية عبارة عن ميزو بروست وميزوتال و3531عبوة أدوية طبية محظوره تداولها خارج الصيدليات، داخل محل مستلزمات طبية خلف مركز القلب بالمحلة ملك "عبد الله.ع.ه." 34 سنة، فى المحضر 1989جنح قسم أول المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وكانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، قد شنت حملات على الأسواق ومصانع السلع الغذائية لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، ومخللات فاسدة غير صالحة للاستهلاك، وأعلاف حيوانية فاسدة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط 1600 كيلو ملح متحجر غير صالح للاستهلاك الآدمى، بمصنع رنجة بدون ترخيص بعزبة شوبر دائرة مركز كفر الزيات ملك "باسم.س.ع" 40 سنة ، مقيم كفر ديما مركز كفر الزيات، فى المحضر 4752 جنح مركز كفر الزيات.

وضبط 1500 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك بمصنع مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى، ملك "امجد.ا.ع" 32 سنة، فى المحضر 2262 جنح مركز زفتى، كما تم ضبط 1400كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنع مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى، ملك "محمود.ا.ا" 38 سنة فى المحضر 2225 جنح مركز زفتى.

وضبط 4 أطنان أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيوانى، بمصنع أعلاف بدون ترخيص بقرية العامرية مركز المحلة ملك "عاطف.ع.ا" 34 سنة فى المحضر 11672جنح مركز المحلة، وضبط 1200عبوة معسل غير مطابقة للمواصفات القياسية بمخزن معسل بدون ترخيص بقرية منشأة الأوقاف مركز طنطا، ملك "محمد.ي.م" 40 سنة فى المحضر 4362 جنح مركز طنطا.