ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى شبين القناطر بالقليوبية

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تمكنت الحملة من ضبط كمية من الحلاوة الطحينية عبارة عن 5600 علبة إجمالي الوزن 3920 كجم وقد تم التحفظ عليها وإرسال العينات الحلاوة والمواد المستخدمة للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم اعدام 300 عبوة كركدية منتهي الصلاحية.

وتبين أن المكان غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية وتم تحرير محاضر بالمخالفات الموجودة تم تحرير محاضر لقرار رقم 96 الخاص بالاشتراطات الصحية وعدم نظافة المصنع والقرار 97 لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، كما تم تحرير محضر الضبط وجارٍ العرض على النيابه المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وتشكل فريق الحملة من مديرية الصحة، بقيادة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمد عبد المعطي مراقب ا.الأغذية، ومحمد صبحي مراقب الأغذية، ومن مكتب الأغذية بشبين القناطر أحمد مختار الصياد مفتش الأغذية، ومحمد الدبيس مفتش الأغذية، وعبد الرحمن أبو راية مفتش الأغذية.