ضبط لحوم ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية بأسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط بقيادة دكتور طارق يوسف أبو النجا بالاشتراك مع مباحث التموين بدمياط من شن حملة على أسواق بيع اللحوم لفحص المعروض منها وضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الحملة من ضبط 25كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية والمعدة للبيع وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما شنت الحملة تفتيشًا على مطاعم مدينة دمياط الجديدة حيث تم ضبط كميات من الشاورما الفاسدة والأسماك منتهية الصلاحية والمصنعات والبسطرمة منتهية الصلاحية والدواجن مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما شنت إدارة المجازر حملة على مطاعم مدينة رأس البر وتم ضبط 20 كيلو جرامًا من البانيه المتبل مجهول المصدر، كما تم ضبط 5كجم من الكبدة الفاسدة كما تم ضبط 8 كجم من الدواجن المجزأة منتهية الصلاحية وكذلك 6 كجم من اللحوم المفروم تم تحرير المحاضر اللازم وإحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المستمرة لضبط الأسواق والحفاظ على الصحة العامة للمواطن الدمياطى بإشراف الدكتور إيهاب شكرى مدير الطب البيطرى بدمياط.

على جانب آخر، شنت إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط، بقيادة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة دينا طلعت العيسوي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة المجازر والدكتور أحمد صيام مفتش بيطري بمديرية الطب البيطري بدمياط، بالاشتراك مع التموين بدمياط عدة حملات لضبط أسواق اللحوم .

شنت حملة على مدينة عزبة البرج، التي أسفرت عن ضبط 50 كجم من الكبدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كميات من الدواجن المتبلة الفاسدة والسجق إنتاج مصنع مجهول المصدر، كما تمكنت الحملة من ضبط 18 كجم من الأكباد المستوردة الفاسدة وكذلك 15 كيلو جرام من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 5 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم تحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات فيها.