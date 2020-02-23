سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 32 حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز المحلة

الأحد، 23 فبراير 2020 03:32 م
صور.. إزالة 32 حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز المحلة جانب من الإزالة
الغربية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة ازالة 32 حالة على أملاك الدولة فى اطار الموجة 15 لإسترداد املاك الدولة تعدى بمساحة إجمالية لجميع الحالات بلغت 5. 4098 متر2 فى نطاق الوحدات المحليه لقرى محلة حسن و دمرو.

تم تنفيذ 19 حالة ازالة تابعة لصرف بحرى زفتى بمساحه 1153 متر2 وتنفيذ 2 حال تابعة لصرف بشبيش بمساحة 50 متر2 و9 حالات تابعه لرى غرب المحلة بمساحة 2115 متر2 و حالة واحدة اوقاف بمساحه 768 متر وحالة واحدة تتبع  املاك الدول بمساحه 5 . 12 متر2.

على الجانب الاخر شهدت قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، تصدع 5منازل منهم منزلين يمثلان خطرا داهما بسبب التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل، وتم ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة بتصدع منازل بقرية المعتمدية بسبب التنقيب عن الآثار، انتقلت قوة من المركز لمكان البلاغ وتم ضبط المنقبين عن الآثار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

انتقل المحاسب محمد صلاح نائب رئيس مدينة المحلة، والمهندس عبد الناصر بهلول مدير الإدارة الهندسية، ولجنه من المنشآت الآيله للسقوط بمجلس المدينة للقرية، وتبين تصدع 5منازل وحدوث شروخ بها، من بينهم منزلين خطر داهم، وجارى إعداد تقرير هندسى حولهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحيه أخرى تمكن العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين، وتجميعه مبالغ ماليه من عدد من الشباب بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج، بإجمالى 350 ألف جنيه.

كانت معلومات قد وردت لرئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بقيام"و.ع.ا" 40 سنة عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية بسرعة ضبط وإحضار المتهم، تحت إشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 5قضايا نصب ومحكوم عليه فى 17حكم نصب واحتيال، بالنصب والاحتيال على كل من "احمد.ك.ص"، "محمد.م.ا" وجمع 350 ألف جنيه منهم مقابل تسفيرهما لدولتى إيطاليا وكوريا وتقديم أوراق سفر مزوره للمجنى عليهما.

وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة بمنطقة سوق الجملة بطنطا وتحرر المحضرين رقمى 185، 873 جنح مركز طنطا، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

FB_IMG_1582462182548
 
 
FB_IMG_1582462188576
 
 
FB_IMG_1582462191366
 
 
FB_IMG_1582462196980

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مركز ومدينة المحلة

الموجة15

المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة