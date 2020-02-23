"صحة أسوان": تكثيف الجهود للانتهاء من تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائى

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد الدكتور نجيب نجيب، مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان أنه يتم تكثيف الجهود من أجل الانتهاء من التطعيمات لبعض المدارس ضد الالتهاب السحائى لطلاب السنوات الدراسية الأولى بالمراحل التعليمية "أولى حضانة والإبتدائى وأولى إعدادى وأولى ثانوى"، بالإضافة إلى جرعة منشطة من الطعم الثنائى لطلاب الصف الثانى والرابع الإبتدائى.

وأضاف مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى الاستعداد لحملة الحصبة بالمرور على الوحدات الصحية للوقوف على احتياجاتها سواء البشرية بتدريب الفرق أو الاستعدادات المادية من سلسلة تبريد وتوافر الطعوم.

وأشار مدير الطب الوقائى، إلى أن مديرية الصحة بأسوان نجحت فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث يتكاتف الجميع من العاملين بالحملة من طلاب مدارس التمريض ومشرفين المدارس الخاصه بهم، والسائقين، وفرق التمريض والموظفين، والإشراف الخاص بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لتفانيهم بالعمل حتى ساعات متأخرة من اليوم لتخرج النتيجة بهذا الشكل الملحمى العظيم من أجل صحة وسلامة أطفالنا.

وكانت اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى استمرت الحملة خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير .

وأسفرت الحملة عن تطعيم 257044 طفلا بنسبة 101.9%، من إجمالي المستهدف البالغ 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان، يذكر أنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة .