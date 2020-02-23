شينخوا: شفاء 22888 شخصا من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى ووهان

كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فى تقرير لها اليوم، أن عدد مرضى فيروس كورونا الذين تم شفائهم حديثًا يفوق عدد الإصابات الجديدة لليوم الخامس على التوالى، ويصادف يوم أمس السبت أيضا اليوم الرابع على التوالى الذى ظل فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة فى الصين أقل من 1000.

وقالت الوكالة، تجاوز العدد اليومى لمرضى الفيروس التاجى الجديد الذى تم علاجه فى الصين عدد الإصابات الجديدة المؤكدة لليوم الخامس على التوالى وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية اليوم (الأحد).

شهد يوم السبت خروج 2230 شخصًا من المستشفى بعد الشفاء، وهو رقم أعلى بكثير من عدد الإصابات الجديدة المؤكدة فى نفس اليوم، والتى كانت 648، حسبما أظهرت الأرقام الجديدة.

تم خروج اجمالى 22.888 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم السبت، حيث يوافق هذا اليوم الرابع على التوالى الذى ظل فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة فى الصين أقل من 1000.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الذى فى مقاطعة هوبى وعاصمة ووهان بالعدوى الجديدة اليوم السبت، وفقا للأرقام، حيث سجلت الصين 648 حالة مؤكدة جديدة للإصابة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة جديدة.

وأضافت وكالة الانباء الصينية شينخوا، وفقا لما ذكرته هيئة الصحة الصينية اليوم (الأحد)، أنها تلقت تقارير عن 648 حالة مؤكدة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد و97حالة وفاة يوم السبت من 31 منطقة على مستوى المقاطعة، ومن بين القتلى 96 فى مقاطعة هوبى وواحدة فى مقاطعة قوانج دونج، وفقا للجنة الوطنية للصحة.