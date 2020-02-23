وفاة الطبيبة الثانية بفيروس كورونا بمستشفى ووهان بعد تدهور حالتها المرضية

كتبت أمل علام

كشف موقع" CNN "، الإخبارى عن وفاة طبيب آخر فى مدينة ووهان الصينية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير WeChat الرسمى لمستشفى ووهان، حيث عملت الطبيبة فى قسم أمراض الجهاز الهضمي.

تم إدخال شيا سيسى، 29 عامًا، إلى المستشفى فى 19 يناير، ثم نُقلت إلى مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان مع تدهور حالتها المرضية، فى الساعة 6:30 فى الصباح الباكر من يوم 23 فبراير 2020، توفيت فى مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان بعد استنفاد جميع تدابير الإنقاذ.

وقال المستشفى فى بيان "نعرب عن تعازينا العميقة لوفاة الطبيبة شيا سيسى المؤسف لعائلتها.

زكتن قد توفى أيضا طبيب آخر فى ووهان، البالغ من العمر 29 عاما من الفيروس، كان هناك غضاب وطنيا فى وقت سابق من هذا الشهر عندما توفى الطبيب لى وين ليانغ، الذى حاول أن يدق ناقوس الخطر حول الفيروس فى الأسابيع الأولى من تفشى المرض فقط لتوبيخه من قبل الشرطة.

قال المسؤولون الصينيون، إن أكثر من 3000 من موظفى المستشفى أصيبوا بالفيروس.

على صعيد آخر، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن فى خطاب عبر التلفزيون، أنه يرفع حالة التأهب الوطنية إلى أعلى مستوى ممكن بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد.

أبلغت كوريا الجنوبية عن 556 حالة إصابة بفيروس كورونا، 309 منها مرتبطة بمجموعة شينتشونجى فى دايجو، و5 حالات وفاة.

وقال مون فى خطاب له "نحن الآن فى لحظة فاصلة مع فيروس كورونا الجديد، وستكون الأيام القليلة القادمة حرجة للغاية، "نحن بحاجة إلى تحديد الأشخاص المصابين فى أسرع وقت ممكن ومنع انتشار الفيروس.

"سترفع الحكومة مستوى التأهب للأزمة فى البلاد إلى أعلى مستوى على النحو الموصى به من قبل خبراء الأمراض المعدية وستقوى نظام الاستجابة الوطنية.

من المتوقع أن تظهر معظم نتائج الاختبارات للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض فى نهاية الأسبوع.

يتم اتخاذ هذه الإجراءات للكشف السريع عن المرضى المصابين وعلاجهم ولمنع انتشار الفيروس إلى المجتمع الإقليمى عن طريق عزل المرضى وحمايتهم.

يعد قرار إغلاق الحكومات المحلية للمنشآت ذات الصلة بشينشيونجى مؤقتًا وإجراء المسوحات على الجماعة بأكملها إجراءً لا مفر منه لضمان سلامة المجتمع المحلى، لحماية حياة وسلامة السكان المحليين والمواطنين، أنه أيضًا إجراء لضمان سلامة أعضاء بشينشيونجي.