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سقوط 3 أشخاص لانتحالهم صفة مهندسى أحد الأحياء للنصب على المواطنين بالزيتون

الأحد، 23 فبراير 2020 12:28 م
سقوط 3 أشخاص لانتحالهم صفة مهندسى أحد الأحياء للنصب على المواطنين بالزيتون أموال - متهمين - أرشيفية
كتب ـعبد الرحمن سيد – بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة عاملين بأحد الأحياء في منطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، تواجد 3 أشخاص أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وانتحالهم صفة مُهندسين وعمال بالحى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتبين أنهم (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية")، أثناء تواجدهم أمام العقار المشار إليه، وبصحبتهم حارس العقار.

وبسؤال الأخير، قرر بأنه حال تواجده أمام العقار محل عمله "به أعمال هدم"، فوجئ بحضور المتهمين ومطالبته بأوراق تراخيص الهدم الخاصة بالعقار عقب إيهامه بأنهم مهندسون وعمال بالحى، ومساومته لدفع مبلغ مالى نظير عدم تحرير محضر مخالفة ضده، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة (336 عقوبات) من القانون :"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".


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