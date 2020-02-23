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سفير السعودية بالخرطوم يستقبل أمين المجلس الإسلامى لجنوب السودان

الأحد، 23 فبراير 2020 08:51 م
سفير السعودية بالخرطوم يستقبل أمين المجلس الإسلامى لجنوب السودان علي بن حسن جعفر السفير السعودى فى الخرطوم

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان - السفير غير المقيم بدولة جنوب السودان - علي بن حسن جعفر، بمكتبه اليوم، الأمين العام للمجلس الإسلامى لجنوب السودان الشيخ عبد الله برج الذى يزور الخرطوم حاليًا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها المملكة في دعم المواطنين بجنوب السودان وبرامج ومشروعات المجلس الإسلامي في مختلف المجالات, وجهود المجلس الإسلامي في الفترة الماضية وخططه للمرحلة المقبلة.

وثمن الأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان دعم المملكة المتواصل للمواطنين في دولة جنوب السودان لتحقيق التنمية والاستقرار في الجنوب.

كانت جامعة الدول العربية، رحبت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة فى جمهورية جنوب السودان والتى تم تنصيبها فى المراسم التى أجريت فى العاصمة جوبا أمس السبت بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة عبر عن تهانيه لقيادات جنوب السودان على اتفاقها على تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره خطوة هامة نحو بناء ركائز الأمن والاستقرار فى البلاد.

وذكر المصدر أن أبو الغيط عبر بهذه المناسبة عن دعم الجامعة العربية لجنوب السودان من أجل تنفيذ بقية استحقاقات الاتفاق المنشط لتسوية الصراع في البلاد الموقع عام 2018 بمختلف جوانبه الأمنية والسياسية والدستورية، ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مساندة جنوب السودان وشعبه في هذه المسيرة إلى أن تتكلل عملية السلام في البلاد بنجاح.


السعوديه

الخرطوم

السودان

جنوب السودان

اخبار السعوديه

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