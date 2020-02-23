رفع 6 آلاف طن قمامة ومخلفات بناء وإزالة 516 حالة إشغالات بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 6422 طن قمامة، وإزالة 516 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1634 كشاف إنارة، في حملات للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضى بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواى، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ 15 حملة مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى، شملت مدينة الفيوم وقرى دسيا، والعدوة، واللاهون، وسيلا، والزاوية، وكفور النيل، وحى زهراء دمو، والحى المتميز، أسفرت عن رفع 2250 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 230 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وكذا تركيب وصيانة 609 كشاف إنارة بنواحى المركز، بالإضافة إلى غرس 200 شجرة بطرق وشوارع المركز، وإنشاء وتطوير وصيانة 7 ميادين.

وكشف مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، عن تنظيم 4 حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى تمكنت من رفع 1855 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 58 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، كما تم صيانة 673 كشاف إنارة، فضلاً عن تجميل وتطوير 3 ميادين بنواحى المركز، وغرس 73 شجرة زينة.

ومن جانبه، قال المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن المركز قد قام بتنفيذ حملتين مكبرتين للنظافة بقريتى جرفس وسنهور القبلية تمكنت من رفع 2317 طن قمامة ومخلفات بناء، ورفع 228 حالة إشغالات متنوعة، كما تم تركيب وصيانة 352 كشاف إنارة، فضلاً عن صيانة وتطوير أحد الميادين، وغرس 35 شجرة على الطرق بنواحى المركز.

وفى وقت سابق، أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 303 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة واسترداد 745 فداناً و193 ألف و 130 متراً، خلال أعمال الموجة الــ15 التى بدأت فى الثانى من شهر فبراير الحالى لاسترداد حق الشعب.

أوضح محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 48 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 745 فداناً، منها 6 حالات بمركز الفيوم على مساحة 131 فداناً و4 قراريط، و11 حالة بمركز إطسا على مساحة 528 فداناً و6 قراريط، و29 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 75 فداناً و14 قيراط، وحالتين تعدٍ بمركز طامية على مساحة 10 أفدنة.

وأضاف أن الحملات نجحت أيضاً فى إزالة 255 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 193130 متراً، منها حالتين تعدٍ بمركز الفيوم على مساحة 45200 متراً، و166 حالة بمركز إطسا على مساحة 124260 متراً، و83 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 22430 متراً، و4 حالات بمركز طامية على مساحة 1240 متراً.