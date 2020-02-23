جمارك أرقين تحبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية

وبالعرض علي، حمدي محمد مكي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من مأمورى الجمرك لتفتيش الأمتعه الشخصية للراكبة فتبين وجود 300 حقنة eprex 400 مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتها الشخصية .

والمحاوله الثانية وفى جمرك الصادر وبناء على مذكرة معلومات باعتزام الراكب م . ط . ب سوداني الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات المغادرة الي السودان .

وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة به من نفس اللجنة تم ضبط 60 شريط فيتامين و 200 شريط monomak و 850 شريط تربتيزول و 330 علبة قطرة فالكون و الكون وبولي فريش .

قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقم 10 و 11 لسنه 2020.