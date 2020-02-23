جمارك أرقين تحبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ ارقين الحدودي مدير من إحباط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية، ففى المحاولة الأولى وفى جمرك الوارد وبناءا على مذكرة معلومات مشتركة من النقيب محمد السيسي رئيس وحدة البحث الجنائي وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي مفاداها اعتزام الراكبه ه . ا . م سودانية الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.
وبالعرض علي، حمدي محمد مكي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من مأمورى الجمرك لتفتيش الأمتعه الشخصية للراكبة فتبين وجود 300 حقنة eprex 400 مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتها الشخصية .
والمحاوله الثانية وفى جمرك الصادر وبناء على مذكرة معلومات باعتزام الراكب م . ط . ب سوداني الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات المغادرة الي السودان .
وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة به من نفس اللجنة تم ضبط 60 شريط فيتامين و 200 شريط monomak و 850 شريط تربتيزول و 330 علبة قطرة فالكون و الكون وبولي فريش .
قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقم 10 و 11 لسنه 2020.
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