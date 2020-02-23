سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تفاصيل حرق أسترالي زوجته وأبناءه الثلاثة وانتحاره نهارا في الشارع

الأحد، 23 فبراير 2020 04:14 م
تفاصيل حرق أسترالي زوجته وأبناءه الثلاثة وانتحاره نهارا في الشارع الزوجة والأبناء ضحايا انتقام الأب
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تم كشف تفاصيل جديدة بشأن الجريمة التى هزت أستراليا، بعد قيام لاعب "ركبى" Rugby سابق بحرق زوجته وأطفاله الثلاثة فى الشارع بوضح النهار، قبل أن ينتحر أمام الناس، إذ كشف صديقه المقرب الكلمات التى قالها القاتل خلال لقائهما الأخير قبل الجريمة بأيام.

 

وتعود القصة إلى سنوات المعاناة التى عاشتها هانا كلارك، على يد زوجها روان تشارلز باكستر، نتيجة اعتداءاته الجسدية والجنسية والمالية بحقها، بحسب مقربين من الزوجين، وما أن تمكنت كلارك من ترك زوجها والانتقال إلى منزل والديها لحين إتمام إجراءات الطلاق، حتى ازداد غضب باكستر، خاصة وأن زوجته حصلت على قرار قضائى يجبره على عدم التعرض لها.

أب حرق زوجته وأولاده ثم انتحر
أب حرق زوجته وأولاده ثم انتحر

 

وفى صباح أحد الأيام، اختبأ "باكستر" أمام منزل والدى زوجته، وانتظر خروجها مع الأطفال الثلاثة (ابنتان وصبى)، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و3 سنوات، فى مشهد يبدو وكأنه جزء من فيلم رعب هوليوودى، وما أن ركب الجميع فى السيارة، حتى ظهر "باكستر"، وألقى عليهم البنزين ثم أشعل النار فيهم، بالرغم من المحاولات المستميتة من الأم لإنقاذ الأطفال، قبل أن يخرج سكينًا ويطعن نفسه.

 

وعلى الفور، مات الأطفال فى الحريق، فيما تمكنت الأم من الخروج من السيارة والصراخ مستغيثة بالجيران، الذين تجمعوا بسبب صوت الانفجار، وفيما حاول بعض الجيران إنقاذ الأم والاقتراب من السيارة لإخماد الحريق، منعهم "باكستر" من إنقاذ أطفاله، إلى أن توفى فى الموقع، وعلى الفور، تم نقل الأم إلى المستشفى، حيث توفيت هناك نتيجة إصابتها بحروق بالغة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

وذكرت والدة كلارك المفجوعة، أن ابنتها كانت تشعر بأن زوجها لن يتركها على قيد الحياة، وأنها قالت قبل نحو أسبوع من الجريمة، إنها تفكر بكتابة وصيتها، لاعتقادها بأن باكستر سيقتلها ثم يذهب إلى السجن، وبالتالى فإنها أرادت أن تتأكد من أن حضانة الأطفال ستكون من نصيب والديها وليس أهل الزوج.

الأم والأبناء ضحايا جريمة والدهم
الأم والأبناء ضحايا جريمة والدهم

 

وبعد الجريمة البشعة، كشف صديق باكستر، الذى رفض الكشف عن اسمه، أنه التقى به قبل 3 أيام من الجريمة، وقال الصديق لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن باكستر كان فى حالة نفسية سيئة، وكان خائفًا من خسارة أولاده، مؤكدًا أن حياته تتمحور حولهم.

 

وقبل رحيل باكستر، قال له صديقه: "يا صديقى لا تقم بأى عمل أحمق"، ليلتفت الزوج المجرم قائلا: "كلا يا صديقى، لن أقوم بأى عمل أحمق"، لينتهى به الأمر بقتل عائلته، فيما شدد الصديق المصدوم، على ضرورة توفير الرعاية النفسية للرجال، لتفادى مثل هذه الجرائم، لافتًا إلى أنه اعتقد أن باكستر قد يؤذى نفسه، لكنه لم يتخيل أن يصل به الأمر لقتل أسرته بأكملها.

 


جريمة قتل باستراليا

الشرطة الاسترالية

اب يحرق أبنائه

رجل يحرق زوجته

جرائم الاسرة

جرائم اسرية

اعتداء جنسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد شاب هندى يعترف بجريمة قتل فى برنامج والشرطة تعتقله على الهواء

الجمعة، 17 يناير 2020 10:43 ص

"ديليا أوينز" صاحبة الرواية الأعلى مبيعا بأمريكا مطلوبة للاستجواب فى جريمة قتل

الثلاثاء، 14 يناير 2020 08:00 م

السعودية تسلم باكستان متهما فى جريمة قتل عارضة أزياء باكستانية

الخميس، 02 يناير 2020 01:12 ص

رفات واحد وجريمتي قتل.. فريق بحث أمريكى يفك طلاسم حادث دموي قبل 100 عام

الأربعاء، 01 يناير 2020 01:11 م

رئيس أوروجواى يعلن الطوارئ بسبب ارتفاع عدد جرائم قتل النساء

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 07:26 ص

"حرامية ولكن أغبياء".. شاهد ارتكاب جريمة قتل من أجل دولار واحد

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة