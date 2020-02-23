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ترامب يهنىء ساندرز بفوزه فى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين فى "نيفادا"

الأحد، 23 فبراير 2020 10:24 م
ترامب يهنىء ساندرز بفوزه فى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين فى "نيفادا" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبيرني ساندرز، المتنافس على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا العام، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية (نيفادا).

وأعرب ترامب، في تصريح اليوم الأحد، عن أمله في أن يتعامل الديمقراطيون "بصورة عادلة " مع مرشحيهم الرئاسيين.

وكان ساندرز، اليساري النزعة، قد حقق الفوز الثاني في الانتخابات التمهيدية في ولاية (نيفادا)، بعد فوزه الأول في ولاية (نيوهامشير)، بعد أن حصل على قاعدة كبيرة من أصوات المهاجرين من أمريكا اللاتينية، وكذلك من الشباب.

وحصل ساندرز، 78 سنة، على نسبة 46% من عدد أصوات الناخبين في (نيفادا)، متصدرا بذلك على كل من جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، والذي حل في المرتبة الثانية، ثم المرشحين بيت بويتيجيج ثالثا، وأخيرا إليزابيث وارن التي حلت في المرتبة الرابعة.

 

 


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الحزب الديمقراطى

الانتخابات الرئاسية الامريكية

نيفادا

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