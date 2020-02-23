تداول 542 شاحنة و318 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لموانىء البحر الأحمر عن تداول 4 آلاف طن بضائع عامة و542 شاحنة و318 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 180 شاحنة و11 سيارة بينما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى امانة، الحرية2، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 281 شاحنة و18 سيارة .

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 21 شاحنة و1 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 29 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 31 شاحنة بينما استقبل ميناء السويس السفينة Golden Aro وعلى متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن والسفينة Flower of sea وعلى متنها 286 سيارة قادمة من جدة .

كان أعلن المركز الإعلامي لموانىء البحر الأحمر تحقيق تداول 546 ألف طن بضائع عامة بموانىء الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الواردات 290 ألف طن بينما سجلت الصادرات 256 الف طن بضائع حيث شهد ميناء سفاجا تداول 415 الف طن بضائع بنسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 245 الف طن و صادر 170 الف طن .

بينما شهد ميناء نويبع تداول 33 الف طن بكمية وارد 10 ألف طن و صادر 23 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 30 الف طن بضائع بكمية وارد 10 الاف طن وصادر 20 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 25 الف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر استمرار نشاط حركة تداول البضائع والشاحنات بموانىء البحر الأحمر من خلال تداول 99 ألف طن بضائع و547 شاحنة و46 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها كما يستقبل الميناء 3 سفن وهى أمانة، الحرية2، عزيز أكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و21 سيارة .