سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النمسا تقرر وقف حركة القطارات مع إيطاليا بسبب كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 11:28 م
النمسا تقرر وقف حركة القطارات مع إيطاليا بسبب كورونا كورونا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت سكاى نيوز خبرا عاجلا عن قرار النمسا بوقف حركة القطارات مع إيطاليا خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وكان  وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر ، قد اكد أنه لا داعي لنشر الذعر في البلاد ، مشددا على أن النمسا مستعدة جيدًا لكل الاحتمالات منذ ظهور مرضى مصابين بفيروس كورونا في شمال إيطاليا.

وقال نيهامر ، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد ، إن حكومة النمسا تأخذ الوضع في إيطاليا على محمل الجد وتتعاون عن كثب مع السلطات الإيطالية لحماية المواطنين في البلدين.

وأضاف أنه تم حتى الآن اختبار 181 شخصًا ، كان مشتبه فى اصابتهم بالفيروس ، وجاءت نتائجهم جميعا سلبية ، وأشار الى أن فرقة العمل الخاصة بالفيروس في وزارة الداخلية سوف تجتمع مجددا غدًا الإثنين تحت قيادة وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ولفت الى مناقشة كافة التدابير التي يمكن تنفيذها بسرعة كبيرة لمواجهة الأزمة وبالأخص مراقبة الحدود مع ايطاليا على مدار الساعة.

 


كورونا

النمسا

إيطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة