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الكويت تغلق موانئها أمام السفن الإيرانية بسبب كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 10:41 ص
الكويت تغلق موانئها أمام السفن الإيرانية بسبب كورونا التعقيم ضد كورونا - ارشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إغلاق موانئ البلاد أمام السفن الإيرانية مهما كانت حمولتها، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا بحسب صحيفة الرأى الكويتية، حيث ارتفعت الوفيات فى ايران إلى 6 حالات بسبب فيروس كورونا، وأجلت أمس السلطات الكويتية المواطنين الكويتيين من إيران، وأكد مصدر في الإدارة العامة العامة للطيران المدني الكويتية لـ «الراي» أن 5 طائرات وصلت أمس من إيران اعتباراً من الآن وحتى الساعة 2:30 فجر الأحد، على متنها نحو 700 مواطن كويتي.

وقال المصدر للصحيفة الكويتية: «لقد تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومُنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين».

وكشف أن عدد القادمين في أول رحلة يتحاوز الـ120 راكباً، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم إلى حافلات ومن ثم إلى مبنى خاص في مطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.

وأوضح أن الكويت أرسلت فريقاً من 12 طبيبا وممرضا إلى إيران لفحص الركاب قبل صعودهم الطائرات، وبالتالي فرز الحالات، مشيراً إلى أن الفريق الطبي سيبقى في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.

وتصل إلى الكويت، أمس السبت، أولى طائرات الإخلاء التي ستجلي المواطنين الكويتيين من إيران ضمن الإجراءات الاحترازية خشية فيروس كورونا.

وقال النائب الكويتى خليل الصالح «أُبلغت قبل قليل بوصول أول رحلة إلى مشهد لإخلاء المواطنين المتواجدين في إيران وهناك 4 رحلات أخرى يتم التنسيق بخصوصها».. و«بإذن الله يتم إخلاء كل المواطنين في إيران أمس ويعودوا سالمين إلى أرض الوطن».

ووفقا للصحيفة، تواصل الجهات المعنية في الكويت وعلى رأسها وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».واجتمع وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح إلى قياديي القطاعات المختلفة للوقوف على استعداداتهم لاستقبال العائدين من إيران.

وكشفت مصادر مطلعة للراي الكويتية عن «تجهيز وزارة الصحة موقعين لاستخدامهما كحجر صحي للقادمين من الدول الموبوءة»، متوقعة أن «أولى حالات الاستقبال التي قد يشهدها المركزان للقادمين من إيران».
وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ستطبق الحجر الصحي على كل القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشياً للفيروس، كما علقت الكويت الرحلات الجوية مع إيران.
وأشارت المصادر الى ان «الموقعين المخصصين للحجر الصحي جرى تجهيزها منذ فترة ضمن حزمة الاجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للتعامل مع أى طارئ»، مشددة على ان «الوزارة تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاًعلى سلامة الجميع مواطنين ومقيمين».

وارتفعت حالات الوفيات فى إيران إلى 5 أشخاص، بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة إلى 28 شخص أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران، وأعلنت كلا من العراق والبحرين والسعودية حظر السفر إليها.

 
 

ايران

كورونا

الكويت

تفشي كورونا

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