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السعودية.. تعليم بيشة يدشن أسبوع التوعية بأضرار المخدرات

الأحد، 23 فبراير 2020 03:13 م
السعودية.. تعليم بيشة يدشن أسبوع التوعية بأضرار المخدرات مخدرات
وكالات

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انطلقت اليوم، فعاليات الأسبوع المكثف للتوعية بأضرار المخدرات بتعليم بيشة تحت عنوان "حياتك أهم".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تتضمن فعاليات المدارس التوعية بأضرار المخدرات وتخصيص البرامج الإذاعية لهذا الغرض وإقامة محاضرات وندوات توعوية وأنشطة طلابية إلى جانب زيارات الطلاب للصحة النفسية وتخصيص حصص للتوعية بالأضرار المدمرة للمخدرات على الفرد والمجتمع.

محافظة بيشة هى تابعة لمنطقة عسير فى المملكة العربية السعودية، وترتفع عن سطح البحر بحوالى (2000) قدم، وبها قرابة (240) قرية تنتشر على ضفتى وادى بيشة وروافده.

وتعتبر بيشة، منطقة زراعية هامة نظرا لخصوبة الأرض وكان من أهم زراعتها التمر، وتشتهر بزراعة النخيل والعنب والفواكه المتنوعة، مثل الجوافة والمانجو والرمان، وكذلك زراعة الحبوب والخضروات بأنواعها وتعتمد الزراعة فى بيشة على المياه الجوفية، حيث يوجد بها مايقرب من خمسين ألف مضخة لسحب المياه للري.

وتعتبر بيشة منطقة خصبة وتربتها من النوع الأصفر أو الطينية الخفيفة نتيجة لرواسب الأودية العديدة بالمنطقة كوادى بيشة وترج وتبالة وهرجاب، ويتصدر إنتاجها الصفرى إلى جانب الشُكل والبرنى والصفراء والحمراء والقسبة والبدير.

ويعتبر وادي هرجاب واحداً من أهم روافد وادى بيشة، وينحدر هذا الوادى من أعالى بادية الحزم والصفحة غرب خيـــبر الجنوب ويصب فى وادى بيشة قريباً من قرية الحيفة ، ويمثل وادى هرجاب مصدراً هاماً للمياه الجوفية فى صمخ حيث يعتمد عليه الأهالي كثيراً فى توفير المياه لمزارعهم التى تصطف على جانبى هذا الوادى ، كما يعتمدون عليه كذلك فى الحصول على المياه للأغراض الأخرى وهم يعتمدون عليه في مياه الشرب ومعهم أهل البادية القريبة.


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