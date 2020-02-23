الرئيس الصينى: فيروس كورونا أخطر حالة طوارئ صحية فى البلاد منذ 1949

كتب سمير حسنى

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن جهود السيطرة على فيروس كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة، مشيرا إلى أن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها ، مشددا في الوقت ذاته على أن فيروس كورونا أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949 ، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأحد.

فى غضون ذلك كشف موقع" CNN " الإخبارى عن وفاة طبيب آخر فى مدينة ووهان الصينية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير WeChat الرسمى لمستشفى ووهان، حيث عملت الطبيبة فى قسم أمراض الجهاز الهضمي.

تم إدخال شيا سسى، 29 عامًا، إلى المستشفى فى 19 يناير، ثم نُقلت إلى مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان مع تدهور حالتها المرضية، فى الساعة 6:30 فى الصباح الباكر من يوم 23 فبراير 2020، توفيت فى مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان بعد استنفاد جميع تدابير الإنقاذ.

وقال المستشفى فى بيان "نعرب عن تعازينا العميقة لوفاة الطبيبة شيا سيسى المؤسف لعائلتها.

وكان هناك غضبا وطنيا فى وقت سابق من هذا الشهر عندما توفى الطبيب لى وين ليانغ، الذى حاول أن يدق ناقوس الخطر حول الفيروس فى الأسابيع الأولى من تفشى المرض فقط لتوبيخه من قبل الشرطة.

قال المسؤولون الصينيون، إن أكثر من 3000 من موظفى المستشفى أصيبوا بالفيروس.

على صعيد آخر، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي- إن فى خطاب عبر التلفزيون، أنه يرفع حالة التأهب الوطنية إلى أعلى مستوى ممكن بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد.

أبلغت كوريا الجنوبية عن 556 حالة إصابة بفيروس كورونا، 309 منها مرتبطة بمجموعة شينتشونجى فى دايجو، و5 حالات وفاة.

وقال مون فى خطاب له "نحن الآن فى لحظة فاصلة مع فيروس كورنا ، وستكون الأيام القليلة القادمة حرجة للغاية، "نحن بحاجة إلى تحديد الأشخاص المصابين فى أسرع وقت ممكن ومنع انتشار الفيروس.

"سترفع الحكومة مستوى التأهب للأزمة فى البلاد إلى أعلى مستوى على النحو الموصى به من قبل خبراء الأمراض المعدية وستقوى نظام الاستجابة الوطنية.

من المتوقع أن تظهر معظم نتائج الاختبارات للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض فى نهاية الأسبوع.