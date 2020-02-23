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التنمية المحلية تعلن عن وظائف شاغرة .. اعرف الشروط والتفاصيل

الأحد، 23 فبراير 2020 10:43 ص
التنمية المحلية تعلن عن وظائف شاغرة .. اعرف الشروط والتفاصيل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير وزير التنمية المحلية، عن وجود بعض الوظائف التخصصية الشاغرة بديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يأتى وفقاً لقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى بالمسيمات الآتية:"5 أخصائى تشغيل حاسب آلى، و5 مهندس "ميكانيكا – مدنى – عمارة" ، و5 أخصائى تخطيط عمرانى، و 5 باحث قانونى"

وحول الشروط العامة الخاصة بهذه الوظائف أشار وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إلى أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة، والتعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط ، و ألا يزيد سنة المتقدم عن 35 عاماً، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي، و لا يترتب على إبرام الوزارة لأية تعاقدات أى التزام بالتثبيت أو التعيين فى وظائف دائمة.

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن وجود حركة تنقلات بين قيادات الإدارة المحلية، فبراير المقبل، ضمن خطة الوزارة لإجراء حركة تنقلات مرتين سنويًا، حيث تجرى الحركة فى شهرى فبراير وأغسطس من كل عام.

وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الحركة ستشمل تعيين 65 قيادة جديدة كانوا قد تقدموا لمسابقة قيادات المحليات التى أعلنت عنها الوزارة العام الماضى، حيث تقدم لشغل هذه المناصب نحو  1183 تم تصفيتهم خلال 5 مراحل وصل العدد إلى 150 ثم وصلوا إلى 75 قيادة، حيث تم إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية والمقابلة الشخصية للمرشحين.

وأكد قاسم، أنه يتم الآن إجراء تدريب للمرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات وعددهم 75 قيادة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة، حيث تم تدريبهم نظريًا لمدة ثلاثة أسابيع، ويجرى تدريبهم عمليًا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، على أن يتم إعداد تقييم نهائى للمرشحين وعرضه على الوزير لإصدار الحركة النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.


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