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التحفظ على طن أغذية مجهولة المصدر و 1217 مخالفة تموينية بالشرقية

الأحد، 23 فبراير 2020 01:10 م
التحفظ على طن أغذية مجهولة المصدر و 1217 مخالفة تموينية بالشرقية حملة تموينية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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حررت مديرية التموين بالشرقية، 1217 محضراً تموينياً ،و تحفظت على طن مواد غذائية ، خلال النصف الأول من شهر فبراير بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، ذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالأشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.

أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل أول وزارة تموين الشرقية أن الإدارات التموينية المختلفة خلال النصف الأول من شهر فبراير الجارى شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير 1217 محضراً متنوعاً منها تحرير 909  محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة .

كما تم تحرير 308  محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها 350 كيلو دقيق و450 كيلو سكر و100 عبوة حلاوة طحينية و250 كيلو حبوب و50 كيلو لحوم بالاضافة الى 500 كيلو مبيدات و500 كيلو كربونات كالسيوم، مشيرا إلى أن مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

وفى سياق ذاته، شنت مباحث التموين - الرقابة التموينية، حملات تفتيشية على مراكز ومدن المحافظة تم خلالها المرور على  188 " محل جزارة - مطعم  -  ثلاجة حفظ لحوم -  محل بيع دواجن - شادر بيع لحوم - سوبر ماركت - محل بيع أسماك - مصنع تصنيع أسماك "، أسفرت عن تحرير  21  محضر مخالفة وضبط  107 كجم لحوم صالحة للاستهلاك " ذبح خارج المجازر " و  403  كجم لحوم مجمدة ومصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و  25 طن  دواجن ، تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و تحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطرى .

 

 


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