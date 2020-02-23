الاشتباه فى 5 حالات مصابة بفيروس كورونا فى محافظة فان التركية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة سوزجو التركية، أن السلطات تشتبه فى 5 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت "تم نقل ثلاثة أتراك دخلوا من إيران فى مدينة فان إلى المستشفى كمشتبه بهم بسبب الحمى".

وقالت الصحيفة "علمنا أن 3 مواطنين أتراك قد بدأوا الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا، وتم إحضار طفل مصاب بحمى وأمه إلى مستشفى فان للتعليم والأبحاث فى هكارى، وأكدت السلطات أن 5 أشخاص يتلقون العلاج.

ورفعت السلطات التركية حالة التأهب القصوى فى فان وتم إجراء فحوصات للأشخاص الخمسة لمعرفة ما أن كانوا يعانون من الفيروس أم لا.

وعافت الأم بينما لا يزال الطفل يخضع للعلاج نتيجة لاستمرار الارتفاع فى درجة حرارته.

هذا وأكدت ولاية فان خضوع خمسة أشخاص للعلاج بمستشفى المقاطعة نتيجة لمعاناتهم من ارتفاع بدرجة الحرارة مشيرة إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عما أن كان الأمر نتيجة للإصابة بأى فيروس.

وأغلقت تركيا معبرا حدوديا مع إيران بسبب حالات فيروس كورونا، التى انتشرت فى طهران، أعلنت إيران ارتفاع حالات الوفيات فى البلاد جراء فيروس كورونا إلى 8 أشخاص، وقال متحدث رسمى باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن وفاة 8 مواطنين إيرانيين، وبلغت عدد الإصابات المؤكدة 43، منهم 7 فى قم و4 فى طهران و2 فى جيلان وشخص فى تنكابن.