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إيطاليا تتصدر الأعلى فى عدد الإصابات بفيروس كورونا خارج آسيا بــ 130 حالة

الأحد، 23 فبراير 2020 07:18 م
إيطاليا تتصدر الأعلى فى عدد الإصابات بفيروس كورونا خارج آسيا بــ 130 حالة ايطاليا تتصدر الاعلى فى نسب الاصابة بفيروس كورونا خارج اسيا
كتبت أمل علام

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كشف موقع "CNN "الإخبارى، عن أن هناك الآن 78.854 حالة مؤكدة من فيروس كورونا الجديد و2465 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لآخر الأرقام، وتقع غالبية الحالات والوفيات في الصين القارية، تليها اليابان وكوريا الجنوبية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفعت الحالات المؤكدة في إيطاليا من 3 حالات صباح يوم الجمعة الماضي، إلى أكثر من 130 بحلول يوم الأحد، ما يمثل أكبر حالة فاشية في أوروبا.

فيما يلي أهم خمس دول شهدت تفشيًا خارج الصين:

اليابان: 738 حالة، 3 حالات وفاة 639 حالة على متن السفينة "دايموند برنسس "و 99حالة على الأرض.

كوريا الجنوبية: 602 حالة، 5 حالات وفاة

إيطاليا: 132 حالة ووفاة حالتين

سنغافورة: 89 حالة

هونج كونج: 74 حالة، وحالتى وفاة

وعلى صعيد آخر قامت الكويت بمنع السفن القادمة من إيران بسبب فيروس كورونا، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران إلى موانئ الشعيبة والدوحة والشويخ في البلاد وسط مخاوف من ظهور فيروس كورونا.

وقال الشيخ يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح مدير عام هيئة ميناء الكويت في بيان له: "هذا تدبير احترازي لمنع الفيروس من دخول الكويت وهو جزء من خطة البلاد لمكافحة الفيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت إيران يوم الأحد، أن 43 شخصًا قد ثبت أنهم مصابون بالفيروس التاجي وتوفي 8 منهم.

 

إيطاليا تتصدر الأعلى فى عدد الإصابات بفيروس كورونا خارج آسيا بــ 130 حالة
إيطاليا تتصدر الأعلى فى عدد الإصابات بفيروس كورونا خارج آسيا بــ 130 حالة

 


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