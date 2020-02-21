الصين: ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" إلى 2239 وفاة و75567 إصابة

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم /الجمعة/ أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونغتشينغ.

وأضافت اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.



وبنهاية يوم الخميس، تم تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة بما فيها حالتا وفاة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و24 حالة فى تايوان من بينها وفاة واحدة، بينما غادر 5 مرضى فى هونج كونج و6 مرضى فى ماكاو واثنان فى تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.



ولفتت اللجنة إلى أن العدد اليومى للمرضى الذين تعافوا حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادروا المستشفيات فى الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم الثالث على التوالي، حيث خرج 2109 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الخميس، وهو أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيد إصابتهم فى اليوم نفسه والذى بلغ 889 شخصا.



وكان يوم الخميس اليوم الثانى على التوالى الذى تشهد فيه الصين بقاء العدد اليومى للاصابات الجديدة المؤكدة فى أقل من 1000 حالة.



كما تجاوز عدد المتعافين الجدد فى كل من مقاطعة هوبى وعاصمتها مدينة ووهان (مركز انتشار الفيروس) عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيدهم يوم الخميس، حيث تم تسجيل 411 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس مقابل خروج 1451 مريضا من المستشفى بعد شفائهم.



وتأكدت إصابة 207 حالات بفيروس كورونا الجديد فى سجن "رنتشنغ" فى مدينة "جينينغ" بمقاطعة شاندونغ شرقى الصين، بعدما أكملت السلطات المحلية اختبارات الحمض النووى لجميع الأشخاص المعنيين، فيما جرى اتخاذ تدابير فعالة للعزل والعلاج لجميع المصابين.



وفى 12 فبراير الجاري، جرى عزل أحد ضباط السجن فى المستشفى بعد ظهور أعراض السعال عليه، وتم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بعد اختبار الحمض النووى فى اليوم التالي. وقامت حكومة المقاطعة على الفور بإدارة مغلقة للسجن، وبدأت أعمال الفحص الصحى والعزل.