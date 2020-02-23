سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنقاذ عامل سقط داخل بئر بمشروع الصرف فى سوهاج

الأحد، 23 فبراير 2020 11:52 ص
إنقاذ عامل سقط داخل بئر بمشروع الصرف فى سوهاج مستشفى المراغة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الإنقاذ البرى من إنقاذ عامل يبلغ من العمر 23 عاما عقب سقوطه داخل بئر للصرف الصحى تحت الإنشاء بمشروع إنشاء الصرف الصحي للقرى الأكثر إحتياجاً التابع للبنك الدولى بناحية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بسقوط عامل داخل أحد ابار الصرف الصحى بدائرة مركز المراغة، وذلك أثناء العمل تم نقل العامل لمستشفى المراغة المركزى للعلاج .

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بسقوط شخص داخل بئر صرف صحى " تحت الإنشاء " بمشروع إنشاء الصرف الصحى للقرى الأكثر إحتياجاً التابع للبنك الدولى بناحية الغريزات دائرة مركز المراغة.

وتبين أنه أثناء قيام المدعو حماده م س - 23 سنة عامل ويقيم بندر جهينة بأعمال الإنشاء اختل توازنه وسقط داخل البئر مما نتج عنه إصابته " كدمات بالصدر " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال المدعو رجب ا م ا 52 سنة مقاول بالمشروع ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم، تم تحريرمحضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى وقت سابق شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 85 اتجاه أسيوط دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، ونتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة ووجود متوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 85 اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديرة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق قيادة المدعو "إيهاب فرحات ع"  37 سنة تاجر ويقيم دائرة مركز أبو النمرس الجيزة، حيث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي الأيمن مما أدي لانقلابها واشتعالها علي جانب الطريق " تم السيطرة علي الحريق وإخماده " . 

نتج عن الحادث وفاة والد قائد السيارة المدعو "فرحات ع م" 61 سنة عامل وإصابة كل من، قائد السيارة وشقيقه "حسن فرحات ع م" 30 سنة تاجر ويقيمان بذات العنوان " بجروح وكدمات متفرقة بالجسم "، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم  وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارة وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

 

سوهاج

صرف صحى

المراغة

حوادث سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة