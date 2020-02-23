إنقاذ عامل سقط داخل بئر بمشروع الصرف فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ البرى من إنقاذ عامل يبلغ من العمر 23 عاما عقب سقوطه داخل بئر للصرف الصحى تحت الإنشاء بمشروع إنشاء الصرف الصحي للقرى الأكثر إحتياجاً التابع للبنك الدولى بناحية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بسقوط عامل داخل أحد ابار الصرف الصحى بدائرة مركز المراغة، وذلك أثناء العمل تم نقل العامل لمستشفى المراغة المركزى للعلاج .

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بسقوط شخص داخل بئر صرف صحى " تحت الإنشاء " بمشروع إنشاء الصرف الصحى للقرى الأكثر إحتياجاً التابع للبنك الدولى بناحية الغريزات دائرة مركز المراغة.

وتبين أنه أثناء قيام المدعو حماده م س - 23 سنة عامل ويقيم بندر جهينة بأعمال الإنشاء اختل توازنه وسقط داخل البئر مما نتج عنه إصابته " كدمات بالصدر " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال المدعو رجب ا م ا 52 سنة مقاول بالمشروع ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم، تم تحريرمحضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى وقت سابق شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 85 اتجاه أسيوط دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، ونتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة ووجود متوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 85 اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديرة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق قيادة المدعو "إيهاب فرحات ع" 37 سنة تاجر ويقيم دائرة مركز أبو النمرس الجيزة، حيث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي الأيمن مما أدي لانقلابها واشتعالها علي جانب الطريق " تم السيطرة علي الحريق وإخماده " .

نتج عن الحادث وفاة والد قائد السيارة المدعو "فرحات ع م" 61 سنة عامل وإصابة كل من، قائد السيارة وشقيقه "حسن فرحات ع م" 30 سنة تاجر ويقيمان بذات العنوان " بجروح وكدمات متفرقة بالجسم "، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارة وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.