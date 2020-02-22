6 فيتامينات مهمة هتعزز قدرتك الجنسية منها فيتامين C

كتبت نهير عبد النبى

الفيتامينات والعناصر الغذائية من الأساسيات في جسم الإنسان فهى تمد الجسم بالنشاط والحيوية كما أنها تحميه من الأمراض وتعزز صحة الجهاز المناعى ، لا يقتصر دورها هنا فقط ولكن هناك بعض الفيتامينات التي تعمل على تعزيز الصحة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال، وحسب ما ذكره موقع oneextraordinarymarriage فإن أبرز الفيتامينات التي تحسن الصحة الجنسية هي:

1: فيتامين e

يحتوى فيتامين e على نسبة عالية من العناصر والمركبات التي تساعد في تعزيز القدرة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب ، فينصح بتناول فيتامين e أو تناول الأطعمة التي تحتوى عليه ومنها المكسرات والخضراوات الورقية والفواكه.

2: فيتامين سى



وهو من أشهر أنواع الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض، فضلا عن ذلك يساعد على تعزيز الصحة الجنسية وزيادة تدفق الدم مما يساعد على الانتصاب.

3: فيتامين B12



وهو من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز القدرة الجنسية وزيادة الخصوبة والحيوانات المنوية ، كما انه يساعد على تعزيز صحة الجسم وتجديد النشاط والحيوية به.

4: الاوميجا 3



تحتوى الاحماض الدهنية أوميجا 3 على كمية كبيرة من العناصر والمركبات التي تعزز صحة القدرة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب ، كما انها تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

5: حمض الفوليك



وهو من الفيتامينات الرئيسية التي تساعد على التكاثر وزيادة عدد الحيوانات المنوية وتعزيز القدرة الجنسية ، وعلى الجانب الاخر له دور فعال في حماية الأجنة من العيوب الخلقية لذلك ينصح الأمهات أيضا بتناوله اثناء فترة الحمل.

6: فيتامين السيلينيوم



وهو من الفيتامينات الضرورية لإنتاج الحيوانات المنوية وتعزيز القدرة الجنسية عند الرجال، ويوجد في "سمك السردين، البيض، البصل، الدجاج،الكبد، لحم البقر".