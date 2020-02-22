سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 06:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

6 فيتامينات مهمة هتعزز قدرتك الجنسية منها فيتامين C

السبت، 22 فبراير 2020 05:00 ص
6 فيتامينات مهمة هتعزز قدرتك الجنسية منها فيتامين C الضعف الجنسى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الفيتامينات والعناصر الغذائية من الأساسيات في جسم الإنسان فهى تمد الجسم بالنشاط والحيوية كما أنها تحميه من الأمراض وتعزز صحة الجهاز المناعى ، لا يقتصر دورها هنا فقط ولكن هناك بعض الفيتامينات التي تعمل على تعزيز الصحة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال، وحسب ما ذكره موقع oneextraordinarymarriage فإن أبرز الفيتامينات التي تحسن الصحة الجنسية هي:

1: فيتامين e

يحتوى فيتامين e  على نسبة عالية من العناصر والمركبات التي تساعد في تعزيز القدرة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب ، فينصح بتناول فيتامين e  أو تناول الأطعمة التي تحتوى عليه ومنها المكسرات والخضراوات الورقية والفواكه.

2: فيتامين سى

وهو من أشهر أنواع الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض، فضلا عن ذلك يساعد على تعزيز الصحة الجنسية وزيادة تدفق الدم مما يساعد على الانتصاب.

3: فيتامين B12
 

وهو من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز القدرة الجنسية وزيادة الخصوبة والحيوانات المنوية ، كما انه يساعد على تعزيز صحة الجسم وتجديد النشاط والحيوية به.

4: الاوميجا 3

تحتوى الاحماض الدهنية أوميجا 3 على كمية كبيرة من العناصر والمركبات التي تعزز صحة القدرة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب ، كما انها تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

5: حمض الفوليك
 

 وهو من الفيتامينات الرئيسية التي تساعد على التكاثر وزيادة عدد الحيوانات المنوية وتعزيز القدرة الجنسية ، وعلى الجانب الاخر له دور فعال في حماية الأجنة من العيوب الخلقية لذلك ينصح الأمهات أيضا بتناوله اثناء فترة الحمل.

6: فيتامين  السيلينيوم
 

وهو من الفيتامينات الضرورية لإنتاج الحيوانات المنوية وتعزيز القدرة الجنسية عند الرجال، ويوجد في "سمك السردين، البيض، البصل، الدجاج،الكبد، لحم البقر".

 


الضعف الجنسى

الضعف

فيتامينات

حمض الفوليك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وحظر النقل بين المحافظات

الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وحظر النقل بين المحافظات

"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر

"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر

جرائم أردوغان.. الشرطة التركية تعتدى على أصدقاء طالب جامعة إسطنبول المنتحر

جرائم أردوغان.. الشرطة التركية تعتدى على أصدقاء طالب جامعة إسطنبول المنتحر

مساعدات شهرية والجميع بين معاشين.. أبرز مكتسبات ذوى الإعاقة بالقانون الجديد

مساعدات شهرية والجميع بين معاشين.. أبرز مكتسبات ذوى الإعاقة بالقانون الجديد

محافظة القاهرة: إنشاء كوبرى مشاة بجوزيف تيتو بالنزهة و5 أخرى بمصر الجديدة

محافظة القاهرة: إنشاء كوبرى مشاة بجوزيف تيتو بالنزهة و5 أخرى بمصر الجديدة

تفاصيل إخلاء سبيل الطفلة صاحبة اشتعال الحرائق بمنازل قرية بكفر الشيخ

تفاصيل إخلاء سبيل الطفلة صاحبة اشتعال الحرائق بمنازل قرية بكفر الشيخ

رئيس مدينة بلبيس: تلقينا 3000 شكوى فى 3 أشهر ورفعنا 850 ألف طن قمامة

رئيس مدينة بلبيس: تلقينا 3000 شكوى فى 3 أشهر ورفعنا 850 ألف طن قمامة

اليوم.. بدء التقديم لحج القرعة بأقسام الشرطة وعبر الإنترنت

اليوم.. بدء التقديم لحج القرعة بأقسام الشرطة وعبر الإنترنت

"مستريحة" تجمع 30 مليون جنيه من أهالى قرية الرقة الغربية بالعياط وتهرب

"مستريحة" تجمع 30 مليون جنيه من أهالى قرية الرقة الغربية بالعياط وتهرب

فرنسا توجه صفعة كبرى لحزب أردوغان.. وتغلق المؤسسات الدينية التابعة لتركيا

فرنسا توجه صفعة كبرى لحزب أردوغان.. وتغلق المؤسسات الدينية التابعة لتركيا

60 مليون جنيه أعمال حماية لـ9 كيلومترات بجوانب نهر النيل بنهاية العام

60 مليون جنيه أعمال حماية لـ9 كيلومترات بجوانب نهر النيل بنهاية العام

الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بقضية البورصة

الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بقضية البورصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة