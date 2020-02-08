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نصائح للنساء لزيادة هرمون الأستروجين

السبت، 08 فبراير 2020 08:00 م
نصائح للنساء لزيادة هرمون الأستروجين نصائح لزيادة هرمون الاستروجين
فاطمة ياسر

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تتعرض بعض النساء لنقص في نسبة هرمون الأستروجين في الجسم، وهذا النقص يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية علي الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التى تساعد على ارتفاع نسبة هذا الهرمون وفقا لموقع "webmed". 
 
أوضح التقرير أن النساء اللاتى يتعرضن للإصابة بنقص فى هرمون الاستروجين يشعرن بانخفاض الرغبة الجنسية، مع تأخر الحمل، وأيضا اضطربات شديدة في الدورة الشهرية، وهناك بعض النصائح الغذائية التي تساهم في رفع مستويات الأستروجين، ومنها: 
 
- بذور الكتان
 
تعد من أهم البذور لصحة المرأة، فتناولها الدائم يقلل فرص الإصابة بالسرطان، وأيضا تساهم في رفع مستويات هرمون الأستروجين لأنه يحتوي علي بعض العناصر المسئولة عن ذلك.
 
- الثوم
يعد صيدلية طبيعية متواجدة فى المنزل، فتناول فص من الثوم يوميا مع ملعقة من العسل تساعد على ارتفاع نسبة الهرمون بالدم بشكل كبير.
 
-  الخضروات 
 
تحتوى الخضروات على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كما أنها تساعد فى ارتفاع نسبة هرمون الاستروجين في الجسم، ولذا عليك تناول البروكلي والقرنبيط والسبانخ.
 
- الفواكه المجففة
تحتوي الفواكه المجففة علي استروجين النباتى، ولذا تناولك لمثل هذه الفواكه تساهم بشكل كبير في رفع مستوياته في الجسم، ولذا تناول الخوخ والمشمش والتمر.
 
- بذور السمسم
أثبتت الدراسات الطبية أن تناول بذور السمسم  بشكل دائم يساعد في ارتفاع هرمون الأستروجين في الدم لدي المرأة، ولذا يمكنك وضعه علي الطعام بشكل دائم.

هرمون الاستروجين

الخضروات

الكتان

الانوثة

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