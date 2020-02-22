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6 أطعمة معلبة لكن مفيدة لصحتك .. منها معجون الطماطم

السبت، 22 فبراير 2020 05:00 م
6 أطعمة معلبة لكن مفيدة لصحتك .. منها معجون الطماطم زبدة الفول السودانى
كتبت فاطمة خليل

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يعتقد البعض أن الأطعمة المصنعة أو المعالجة قد تكون من الأكلات غير الصحية، لكن هناك بعض الأطعمة المصنعة المفيدة لصحتك، نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " net doctor".

ما هي الأطعمة المصنعة؟
 

ينطبق مصطلح الطعام المعالج على أي طعام تم تغييره من حالته الطبيعية بطريقة ما، إما لأسباب تتعلق بالسلامة الغذائية أوالتخزين، فإذا كنت تتناول الكثير من الأطعمة المجهزة، فإنك تعرض نفسك لخطراستهلاك الكثير من الصوديوم والسكريات المضافة والدهون غير الصحية.

 أطعمة مصنعة لكن مفيدة لصحتك
 

الزبادى
الزبادى

الزبادي

إن عملية تحويل اللبن إلى زبادى، من خلال البكتيريا الحية، هي شكل من أشكال معالجة الأغذية التي يمكن أن ينسبها اللبن إلى خصائصه الصحية، تحتفظ هذه العملية بمحتوى البروتين والكالسيوم في الحليب، مع إضافة البروبيوتيك إلى الزبادي (البكتيريا الحية) المعروف أنها توفر كل من صحة الهضم وفوائد المناعة.

 اختر الزبادي الذى يحتوى على البروبايوتيك وتجنب الزبادي بنكهة الفاكهة التي غالبًا ما تكون محلاة للغاية.

السلمون
السلمون

 

سمك السلمون المعلب
 

هذا له نفس القيمة الغذائية مثل السلمون الطازج، كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، نظرًا لأن سمك السلمون المعلب غالبًا ما يتم تعبئته بالزيت الخاص به، فقد تستمتع بزيادة إضافية في أوميجا 3.

 يحتوي سمك السلمون المعلب أيضًا على العظام (التي تنعم أثناء عملية التعليب، مما يجعلها صالحة للأكل)، وهي توفرمصدرًا جيدًا للكالسيوم.

يتميزسمك السلمون المعلب بمزايا إضافية تتمثل في كونه أرخص، ويطول عمره الافتراضي، ولا يتطلب أي طهي أو تحضير.

الفاصوليا
الفاصوليا

علب البقوليات المعلبة
هذه المواد الغذائية الأساسية في الخزانات ليست رخيصة فحسب، ولكنها مغذية للغاية، حيث توفر مصدرًا رائعًا للبروتينات والألياف وفيتامينات B، مثل: حبوب الذرة والفول المعلبة.

صلصة الطماطم
صلصة الطماطم

 معجون الطماطم
 

وجدت دراسة نشرت في The American Journal of Clinical Nutrition أن الصباغ الأحمر الفاتح في الطماطم (اللايكوبين) متاح للجسم (بمعنى آخر ، يمكن للجسم امتصاصه واستخدامه بشكل أكثر كفاءة) في شكل معجون الطماطم "الصلصة الجاهزة".

 الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة القوية، وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وغيرها من أنواع السرطان، كما تمت دراسة دورها في الوقاية من السكتة الدماغية.

الليكوبين قابل للذوبان في الدهون ، مما يعني أنه من الأفضل امتصاصه عندما يقترن بالدهون مثل زيت الزيتون.

السبانخ
السبانخ

 

 السبانخ المجمدة
 

هناك فكرة خاطئة مفادها أن المنتجات المجمدة هي أدنى من الناحية الغذائية من المنتجات الطازجة، لكن يمكن تجميد الخضروات الطازجة على الفورللحفاظ على المواد الغذائية وطعمها.

الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ ، معرضة بشكل خاص لفقدان حمض الفوليك وفيتامين سي، لذلك من خلال اختيار المجمدة، من المحتمل أن تحصل على مستويات أعلى من هذه العناصر الغذائية.

زبدة الفول السودانى
زبدة الفول السودانى

 

 زبدة الفول السوداني
 

تحتوي زبدة الفول السوداني على مزيج جيد من البروتين والألياف، والتي تملأك وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنه مصدر رائع للدهون غير المشبعة لتحسين صحة القلب.

 


اطعمة مفيدة

اطعمة صحية

اضرار الاطعمة المصنعة

الطعام الصحى

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