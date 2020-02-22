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ميكنة 175 جهة حكومية ضمن منظومة التحول الرقمي بالمنوفية

السبت، 22 فبراير 2020 12:09 م
ميكنة 175 جهة حكومية ضمن منظومة التحول الرقمي بالمنوفية اجتماع محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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 أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن توصيل البنية الأساسية لعدد 175 جهة حكومية بشبكة الألياف الضوئية إستعداداً لتطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات، مشيراً بأنه جارى حالياً توصيل باقى المصالح والجهات الحكومية بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى ربط كافة إدارات الديوان العام بالإدارة العامة لمركز المعلومات بالديوان للبدء فى تصميم قاعدة بيانات لكل الإدارات كوسيلة مؤمنة وسريعة لنهو الأعمال والمصالح والخدمات الحكومية للمواطنين.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية مشروع التحول الرقمى وميكنة العمل بمختلف الجهات لتوفير وتطوير البيانات الرقمية للمساعدة فى دعم وإتخاذ القرار على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان تنفيذ وتطبيق الحوكمة الذى يمثل نقله نوعية فى القطاع التكنولوجى والتحسين المتواصل للآليات الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة نحو تنفيذ مشروع التحول الرقمى ورفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات الرقمية بمختلف المصالح والجهات الحكومية.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد وافق على غلق 2 عيادة خاصة للأشعة والجراحة العامة ومركز للنساء والتوليد بشبين الكوم ومنوف، وكذا غلق مستوصف طبى بمركز الباجور وعيادة الأسنان بمستشفى الحياه التخصصى ومحل بصريات بالشهداء لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشأت الطبية، حيث تلاحظ سوء تخزين فى بعض الإدوية داخل غرفة عمليات مركز النساء والتوليد، بالإضافة إلى عدم جاهزية غرفة الإفاقة والعناية وعدم التعامل الامن من النفايات الطبية الخطرة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.


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