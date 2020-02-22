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مواقيت الصلاة اليوم السبت 22/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 22 فبراير 2020 12:30 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 22/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

 
موعد صلاه الفجر 5:03   ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:22
 
موعد صلاة المغرب 5:49
 
ميعاد صلاة العشاء 7:06
 
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 

 
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:14
 
موعد صلاة العصر 3:26
 
توقيت صلاة المغرب 5:52 م
 
موعد صلاة العشاء 7:10 م
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

 
موعد صلاة الفجر 4:59
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
 
موعد صلاة العصر 3:18 م
 
ميعاد صلاة المغرب 45: 5 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:02 م
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 

 
موعد صلاة الفجر 4:50 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:57
 
موعد صلاة العصر 3:12
 
توقيت صلاة المغرب 5:39 م
 
موعد صلاة العشاء 6:54 م
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

 
موعد صلاة الفجر 4:56 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
 
موعد صلاة العصر 3:20 م
 
توقيت صلاة المغرب 5:48 م
 
موعد صلاة العشاء 7:01
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
 

مكة

 

 
موعد صلاة الفجر 5:27 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
 
موعد صلاة العصر 3:54 م
 
موعد صلاة المغرب 6:24 م
 
ميعاد صلاة العشاء 7:34 م
 
 

المدينة المنورة

 

 
موعد صلاة الفجر 5:28 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
 
موعد صلاة العصر 3:53 م
 
موعد صلاة المغرب 6:23 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:33 م
 
 

الرياض

 

 
موعد صلاة الفجر 5:00 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
 
موعد صلاة العصر 3:24 م
 
ميعاد صلاة المغرب 5:55 م
 
موعد صلاة العشاء 7:05 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 

 
موعد صلاة الفجر 4:48
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
 
ميعاد صلاة العصر 3:08 م
 
موعد صلاة المغرب 5:36
 
موعد صلاة العشاء 6:51 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

 

 
موعد صلاة الفجر 5:29 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
 
موعد صلاة العصر 3:54 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:21 م
 
موعد صلاة العشاء 7:35 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 

 
موعد صلاة الفجر 5:35 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
 
موعد صلاة العصر 3:51 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:18 م
 
موعد صلاة العشاء 7:38
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت

 

 
توقيت صلاة الفجر 4:56 ص
 
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:16 م
 
توقيت صلاة المغرب  5:42 م
 
مواقيت صلاة العشاء 6:59 م
 
 
 

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