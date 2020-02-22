مواقيت الصلاة اليوم السبت 22/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:22
موعد صلاة المغرب 5:49
ميعاد صلاة العشاء 7:06
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:26
توقيت صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:59
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:18 م
ميعاد صلاة المغرب 45: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:02 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:50 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:12
توقيت صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:54 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:56 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:01
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:27 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
ميعاد صلاة العشاء 7:34 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:28 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:23 م
توقيت صلاة العشاء 7:33 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:00 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:05 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:48
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:08 م
موعد صلاة المغرب 5:36
موعد صلاة العشاء 6:51 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:29 ص
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
توقيت صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:35 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
توقيت صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:38
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:16 م
توقيت صلاة المغرب 5:42 م
مواقيت صلاة العشاء 6:59 م
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