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محافظ دمياط تستمع إلى مشاكل الصيادين وتناقش سبل حماية حقوقهم

السبت، 22 فبراير 2020 08:33 م
محافظ دمياط تستمع إلى مشاكل الصيادين وتناقش سبل حماية حقوقهم جانب من اللقاء
دمياط - معتز الشربينى

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بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من المشكلات التى تواجه الصيادين خلال لقائها بممثلين عنهم عصر اليوم السبت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وياقوت ورد رئيس ئالوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج وذلك فى استجابة سريعة منها .

حيث حرصت المحافظ على الاستماع إلى كافة المطالب والمشكلات التى تمثلت فى زيادة التأمينات الاجتماعية على ملاك السفن فى الآونة الأخيرة و كذلك فرض رسوم على كل فرد فى ترخيص الملاحة مما يزيد الأعباء على أصحاب سفن الصيد وعدم إستخراج التراخيص وبالتالى توقف السفن فضلا عن المطلب الخاص بإعادة دراسة هيكلة سعر الفائدة لأجهزة التتبع والرادار والرماثات وفقاً لتوصيات مؤتمر الهيئة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المنعقد الثاني عشر من فبراير الجارى. 
 
ووعدت محافظ دمياط بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للتوصل إلى حل مناسب لتلك المطالب والمشكلات مؤكدة حرص الدولة بأجهزتها المختلفة  على تذليل كافة المعوقات التى تواجه الصيادين و وضع أُطر محددة لحماية حقوقهم وتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية.
 
من ناحية أخرى كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بعمل الحملات المستمرة لإزالة مكامير الفحم فى المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المتبعة فى هذا الشأن 
 
 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة  مجدي خاطر بعمل حملة لإزالة مكامير الفحم بقرية البساتين مركز كفر البطيخ.
 
حيث أسفرت تلك الحملة عن تنفيذ 3 قرار إزالة لعدد 4مكمورة على مساحة 600 متر إذ تأتى تلك الأعمال ضمن جهود المحافظة للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين .
 
 
 

 


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