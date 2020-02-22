محافظ دمياط تستمع إلى مشاكل الصيادين وتناقش سبل حماية حقوقهم

حيث حرصت المحافظ على الاستماع إلى كافة المطالب والمشكلات التى تمثلت فى زيادة التأمينات الاجتماعية على ملاك السفن فى الآونة الأخيرة و كذلك فرض رسوم على كل فرد فى ترخيص الملاحة مما يزيد الأعباء على أصحاب سفن الصيد وعدم إستخراج التراخيص وبالتالى توقف السفن فضلا عن المطلب الخاص بإعادة دراسة هيكلة سعر الفائدة لأجهزة التتبع والرادار والرماثات وفقاً لتوصيات مؤتمر الهيئة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المنعقد الثاني عشر من فبراير الجارى.

ووعدت محافظ دمياط بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للتوصل إلى حل مناسب لتلك المطالب والمشكلات مؤكدة حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على تذليل كافة المعوقات التى تواجه الصيادين و وضع أُطر محددة لحماية حقوقهم وتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية.